Minoristas europeos retiran auriculares tras estudio de disruptores hormonales [ENG]

[Legible en modo lectura] Algunos minoristas europeos han dejado de vender ciertos auriculares después de que un estudio financiado por la UE encontrara que contenían sustancias químicas que alteran las hormonas. El estudio incluía marcas líderes como Apple, Beats, Samsung, Bose, JBL y Sennheiser. Los minoristas Bol.com, Coolblue y Mediamarkt no respondieron a las consultas de The Verge sobre qué auriculares retiraron, pero medios de comunicación locales informan de que están entre los vendedores que han decidido retirar del mercado.