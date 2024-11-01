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Minoristas europeos retiran auriculares tras estudio de disruptores hormonales [ENG]

Minoristas europeos retiran auriculares tras estudio de disruptores hormonales [ENG]

[Legible en modo lectura] Algunos minoristas europeos han dejado de vender ciertos auriculares después de que un estudio financiado por la UE encontrara que contenían sustancias químicas que alteran las hormonas. El estudio incluía marcas líderes como Apple, Beats, Samsung, Bose, JBL y Sennheiser. Los minoristas Bol.com, Coolblue y Mediamarkt no respondieron a las consultas de The Verge sobre qué auriculares retiraron, pero medios de comunicación locales informan de que están entre los vendedores que han decidido retirar del mercado.

| etiquetas: auriculares , disruptores endocrinos , retirada
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3 comentarios
6 2 0 K 68 actualidad
#1 xavigo *
Enlace al estudio:
arnika.org/en/publications/the-sound-of-contamination

PDF:
arnika.org/en/publications/download/2128_f40ae4eb2e63e4dc3205035fb376d

Edit: listado de auriculares estudiados a partir de página 37
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Kantinero #3 Kantinero
Bien, a ver si así andan menos autistas por las calles.
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RedKanan #2 RedKanan
¿la gente no entiende que no es lo mismo ponerse unos auriculares que comérselos?
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menéame