Un ministro de Israel anuncia que habrá asentamientos en el norte de Gaza: "Nunca nos iremos de la Franja"

El ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu, Israel Katz, ha contradicho este mediodía al propio primer ministro hebreo al confirmar que habrá asentamientos con colonos israelíes en la Franja de Gaza, algo que ha negado varias veces el propio líder del gobierno. "Cuando llegue el momento también estableceremos grupos de pioneros en el norte de Gaza" ha dicho Katz en una intervención desde la Cisjordania ocupada. En concreto, el ministro se ha referido a un programa del ejército israelí.