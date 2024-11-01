El ministro de Exteriores iraní cataloga el nivel de confianza con EEUU de "nulo"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha catalogado este martes de "nulo" el nivel de confianza con Estados Unidos en el marco de las negociaciones y ha afirmado que Teherán no tiene "ninguna fe" de que las conversaciones vayan a dar "algún resultado". "No vemos honestidad", ha afirmado durante una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira en la que ha recordado que Estados Unidos se retiró de forma unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y que las negociaciones abiertas sobre su programa nuclear el año pasado se saldaron con una...