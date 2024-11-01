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El ministro de Exteriores iraní cataloga el nivel de confianza con EEUU de "nulo"

El ministro de Exteriores iraní cataloga el nivel de confianza con EEUU de "nulo"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha catalogado este martes de "nulo" el nivel de confianza con Estados Unidos en el marco de las negociaciones y ha afirmado que Teherán no tiene "ninguna fe" de que las conversaciones vayan a dar "algún resultado". "No vemos honestidad", ha afirmado durante una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira en la que ha recordado que Estados Unidos se retiró de forma unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y que las negociaciones abiertas sobre su programa nuclear el año pasado se saldaron con una...

| etiquetas: irán , trump , guerra
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5 comentarios
17 3 2 K 191 actualidad
pitercio #2 pitercio *
EEUU mató científicos, dirigentes políticos, militares, religiosos, niñas, mucha gente inocente; está destrozando infraestructuras del país, hospitales, colegios; asesinó a sus interlocutores mientras les engañaba en las negociaciones y conspira permanentemente para generar una guerra civil. Mira que son raritos los persas, con los esfuerzos que hace Trump para generar confianza.
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Oestrimnio #3 Oestrimnio
#2 Lo propio sería que los iranies les hiciesen exactamente lo mismo a los yankis, empezando por volarle la cabeza a su naranjito, para después plantearse una negociación de buena fe y sin malos rollos.
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josde #4 josde
Pero a nivel mundial, no le cree nadie ya.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
no hace falta ser iraní para darse cuenta de que el Naranjito es de todo menos de fiar
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
Y es generoso.
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menéame