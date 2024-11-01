edición general
La ministra Tolón, sobre Óscar López culpando a Lambán: "Es una polémica que está alimentando el PP y la ultraderecha"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha manifestado este viernes que "lo que pasó ayer con Óscar López", ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-Madrid, "es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha".

#2 k-loc
Claro, los del PP tienen control mental sobre Óscar López. Lo de aplicar autocrítica, ¿para cuando?
#3 fremen11
#2 Cómo siempre pidiendo cosas que no se las pedís a vuestros amigüitos
#5 k-loc
#3 ¿Y esos amiguitos son? ¿Serán tuyos? Ya te digo que míos nada de nada.
desastrecolosal #4 desastrecolosal
Joder Oscar la ha liado parda. :palm:
Capaza #6 Capaza
Espero que termine pidiendo disculpa y que reconozca que no estuvo afortunado en sus declaraciones que al menos quede dignamente su trayectoria como ministro antes de caer en la CAM, como ya hizo en CyL.
