La ministra Tolón, sobre Óscar López culpando a Lambán: "Es una polémica que está alimentando el PP y la ultraderecha"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha manifestado este viernes que "lo que pasó ayer con Óscar López", ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-Madrid, "es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha".
| etiquetas: tolón , óscar lópez , javier lambán , psoe , aragón , pp , ultraderecha
⦁ Óscar López mantiene su crítica a Javier Lambán y rechaza pedir disculpas: "No aceptaré lecciones de respeto"
⦁ Óscar López achaca al fallecido Lambán los resultados del PSOE en Aragón: “En vez de hacer oposición se dedicó a otra cosa”