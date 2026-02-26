edición general
11 meneos
13 clics
La ministra Montero se equivoca y vota en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz

La ministra Montero se equivoca y vota en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz  

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha votado este jueves en contra del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. La propuesta ha salido adelante con 349 votos a favor y solo uno en contra. Tras la votación, las cámaras del hemiciclo han enfocado a Montero riéndose, un gesto que dejaba claro que se trataba de un error. El gran ausente ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes se excusó en «asuntos personales» y delegó tanto la d

| etiquetas: ministra , montero , voto , adamuz , ayudas
9 2 1 K 112 actualidad
11 comentarios
9 2 1 K 112 actualidad
platypu #1 platypu
Dejo el video para el que no quiera entrar a la noticia
x.com/La_SER/status/2027023657759821847
3 K 47
Josecoj #8 Josecoj
#1 Muchas gracias. Todo sea por no dar un click a ese medio de mierda que es The Ojete
0 K 9
pitercio #4 pitercio *
Espabilada tampoco es.
1 K 25
FunFrock #3 FunFrock
Pues si no firma, por mucho que el congreso lo haya aprobado, no va a salir ni un duro de su ministerio
1 K 21
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
Deberían prestar atención a lo que hacen. Hoy no tiene consecuencias, pero otras veces sí las tuvo.
0 K 12
#6 capitan.meneito
Inútil.
0 K 11
Mltfrtk #9 Mltfrtk
La ministra patosa youtu.be/-_xN9RB2aOY?
0 K 11
D303 #5 D303
Pero no se hacen exámenes para ser políticos?
0 K 10
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
sólo ella, de 349 merluzos y merluzas y merluces... sólo ella va a llegar a presidenta de Andalucía! jajá
0 K 10
#2 pirat *
La dislexia, improvizasión.
0 K 8
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Si esa tragedia no hubiera pasado aquí abajo...y los andaluces lo sabemos
0 K 8

menéame