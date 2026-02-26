La ministra Montero se equivoca y vota en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz  

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha votado este jueves en contra del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. La propuesta ha salido adelante con 349 votos a favor y solo uno en contra. Tras la votación, las cámaras del hemiciclo han enfocado a Montero riéndose, un gesto que dejaba claro que se trataba de un error. El gran ausente ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes se excusó en «asuntos personales» y delegó tanto la d