La ministra de Igualdad, increpada por la presidenta de una asociación de víctimas tras el último problema de las pulseras antimaltrato:"Es cómplice de los maltratadores"

"Los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. Hable usted con las víctimas". Así ha recriminado la presidenta de la Asociación La Volaera en Granada, María Martín a la ministra Ana Redondo, debido al último fallo del sistema con el que se gestionan los datos de las pulseras antimaltrato, registrado el martes. La ministra le ha respondido "Usted está dando una información falsa". La mujer, visiblemente alterada, ha asegurado que el protocolo de actuación tras la incidencia "no se produjo" y acuso a la ministra de mentir.

| etiquetas: ana redondo , ministra , igualdad , pulseras , víctimas
Projectpep #4 Projectpep
Esto en público no sale, por lo que sea.
Torrezzno #1 Torrezzno
Sera un tinglado del PP :tinfoil:
Asimismov #3 Asimismov *
Ahora ya muerde cualquiera, que sabe de alguien que ...
¡Vamoh ha calrmarnoh!
Alakrán_ #6 Alakrán_
"Es cómplice de los maltratadores" no creo que lo sea, más bien es cómplice de defender afirmaciones poco sustentadas y soltadas a la ligera como las que ahora son dirigidas hacia la ministra.
#2 Kikiru
Es lo que tiene un gobierno de incapaces.
