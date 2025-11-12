La ministra de Igualdad, increpada por la presidenta de una asociación de víctimas tras el último problema de las pulseras antimaltrato:"Es cómplice de los maltratadores"  

"Los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. Hable usted con las víctimas". Así ha recriminado la presidenta de la Asociación La Volaera en Granada, María Martín a la ministra Ana Redondo, debido al último fallo del sistema con el que se gestionan los datos de las pulseras antimaltrato, registrado el martes. La ministra le ha respondido "Usted está dando una información falsa". La mujer, visiblemente alterada, ha asegurado que el protocolo de actuación tras la incidencia "no se produjo" y acuso a la ministra de mentir.
