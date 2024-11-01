edición general
6 meneos
23 clics
El Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

El Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

Alquiler Seguro, la agencia inmobiliaria que se hizo gigante cobrando al inquilino el triple que al casero, se puede consultar cómo ha venido trabajando esta compañía en estos años. "Entre las irregularidades detectadas, [está] la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble". También, expone la organización, se recoge "la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador—

| etiquetas: alquiler seguro , vivienda , consumo , sanción
5 1 0 K 66 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
#2 Suleiman
Propene? Tendría que cerrarlo.
1 K 17
uyquefrio #3 uyquefrio
#2 No parece que el gobierno de rentistas vaya hacer mucho para terminar con los privilegios de los rentistas... O lo mismo lo están dejando para cuando deroguen la ley mordaza... :troll:
0 K 9
arturios #4 arturios
#2 En un expediente administrativo de este tipo, una inspección propone, se abre el expediente, se da plazo para alegaciones, se hace una resolución (si sale a pagar, se paga inmediatamente), se da un plazo para un recurso de alzada y finalmente al contencioso administrativo, ahora están en la primera fase, denunciar y hacer un expediente, luego ya veremos.
0 K 11
#1 kobofen
"la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador—

¿lo cualo?
0 K 7

menéame