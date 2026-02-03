edición general
Millones de cuentas bloqueadas y multas a las plataformas: así prohíbe Australia las redes a los adolescentes

El país lleva desde el pasado mes de diciembre restringiendo el acceso de los menores de 16 años. El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales. Son Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de streaming Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo. Las autoridades indicaron que las principales compañías de redes sociales eliminaron el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas de menores.

josde #1 josde
Ali es bueno, si se hace en España y lo hace el Gobierno es malo y le insultan por todos lados.
9 K 127
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 creo que Musk tuvo su pataleta habitual de estos casos
www.meneame.net/story/elon-musk-llama-fascista-australia-plan-contra-d
0 K 20
josde #3 josde
#2 En España no solo ya es Musk, a ese nazi que le den.
0 K 18
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 no es solo Musk, son aquellos a los que apoya públicamente
www.meneame.net/story/elon-musk-expresa-apoyo-vox-ganara-proximas-elec

Para sorpresa de nadie…
0 K 20
#7 omega7767
#2 que pereza leer al nazi multimillonario. Cuanto menos vea de el, mas feliz soy en mi vida
0 K 11
arturios #9 arturios
#1 Espera a que llegue "otro", entonces todo bien, aunque sea lo mismo.
0 K 11
#11 concentrado
#1 Espero que desde el PP sólo le llamen copión, porque esa idea ya la quería implementar Feijóo
1 K 30
#12 carraxe
#1 Me extraña que en La Voz de Galicia, un panfleto de opinión al servicio del capital, estén tan a saco con el tema. Entre las noticias que dan, los artículos en que psicólogos hablan del peligro de las redes, y las viñetas de humor (ayer había una que dibujaba un teléfono bajo la cama de un niño, como si fuera el monstruo de sus miedos) parece que están dando visibilidad al tema, y justificando que se deban controlar las redes.

Me parece bien. Las redes son herramientas al servicio de sus dueños, no del nuestro. Pero creo que ya es tarde.

PS. Igual es que el PP de Galicia está viendo que las redes promueven a VOX y por eso quieren controlarlas
0 K 8
#13 Febrero_2026
#1 Creo que la diferencia es que en España se quiere culpar también a los directivos.

Esa parte chirría un poco, si no hay mala fe manifiesta los socios no cargan con las multas o pagos, lo hace la empresa como entidad propia.

Por poner un caso extremo, imaginemos una cooperativa que hace algo ilegal y en vez de multar a la empresa se multa a todos los trabajadores.

Suena tan raro, tan raro, que no me extrañaría que El Perro tan solo quisiera pinchar a Musk para que saltara y así ganarse unos puntos mediáticos.
0 K 10
#5 UNX
La única pega de esta clase de medidas es que requiere verificación de edad, por lo que la privacidad desaparece.
Por otra parte, que le den a las redes sociales. Si alguien quiere privacidad en RRSS, que se vaya a alguna plataforma descentralizada.
0 K 14
arturios #10 arturios
#5 Probablemente las plataformas descentralizadas sea un lugar mucho más seguro y sano que las actuales de las multinacionales.
1 K 25
#8 omega7767
por mnm hay unos cuantos que les preocupa que MNM esté en la lista RSs verificadas en España.....
0 K 11
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Buen momento para invertir en servicios de VPN
0 K 11

