Millones de cuentas bloqueadas y multas a las plataformas: así prohíbe Australia las redes a los adolescentes

El país lleva desde el pasado mes de diciembre restringiendo el acceso de los menores de 16 años. El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales. Son Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de streaming Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo. Las autoridades indicaron que las principales compañías de redes sociales eliminaron el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas de menores.