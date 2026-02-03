Millones de cuentas bloqueadas y multas a las plataformas: así prohíbe Australia las redes a los adolescentes

El país lleva desde el pasado mes de diciembre restringiendo el acceso de los menores de 16 años. El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales. Son Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de streaming Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo. Las autoridades indicaron que las principales compañías de redes sociales eliminaron el acceso a aproximadamente 4,7 millones de cuentas identificadas de menores.
| etiquetas: australia , rrss , menores edad
www.meneame.net/story/elon-musk-llama-fascista-australia-plan-contra-d
www.meneame.net/story/elon-musk-expresa-apoyo-vox-ganara-proximas-elec
Para sorpresa de nadie…
Me parece bien. Las redes son herramientas al servicio de sus dueños, no del nuestro. Pero creo que ya es tarde.
PS. Igual es que el PP de Galicia está viendo que las redes promueven a VOX y por eso quieren controlarlas
Esa parte chirría un poco, si no hay mala fe manifiesta los socios no cargan con las multas o pagos, lo hace la empresa como entidad propia.
Por poner un caso extremo, imaginemos una cooperativa que hace algo ilegal y en vez de multar a la empresa se multa a todos los trabajadores.
Suena tan raro, tan raro, que no me extrañaría que El Perro tan solo quisiera pinchar a Musk para que saltara y así ganarse unos puntos mediáticos.
Por otra parte, que le den a las redes sociales. Si alguien quiere privacidad en RRSS, que se vaya a alguna plataforma descentralizada.