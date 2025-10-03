edición general
Un millón de coches exportados al año, BYD completa su armada de buques en tiempo récord

BYD ha vivido la cara y la cruz con las últimas cifras de ventas publicadas al término del tercer trimestre del año. La marca china se consolida como la número 1 en venta de coches eléctricos puros, acumulando ya cuatro trimestres consecutivos por encima de la hasta hace poco imbatible Tesla. La brecha, eso sí, se ha reducido, pero solo porque la marca norteamericana ha sufrido un pico al alza previo al fin de las ayudas públicas en su país; se espera que la diferencia aumente de aquí a final de año.

ElBeaver #1 ElBeaver
El mercado chino está sobresaturado, lo que ha llevado a una caída de precios por debajo del costo. Para el 2026, se prevé que muchos propietarios de coches chinos enfrenten diversos problemas.
#2 cunaxa
¿ Estos no son publirreportajes ?
