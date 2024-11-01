Los militares se hacen con el control de los abastos y comienzan la 'requisa' en León

Los militares rebeldes ya se han dado cuenta de que su 'Alzamiento' no ha tenido éxito y que la situación va a desembocar en una guerra. Durante la segunda semana de sublevación emiten órdenes para tener el control de las mercancías y los precios, establecen un 'corralito' y comienzan una 'requisa' para su esfuerzo bélico que meses después se convertiría en una verdadera extorsión a los ciudadanos de la provincia, incluso los que a priori eran afectos a su levantamiento contra el Frente Popular. Mientras, a los obreros los encarcelan y ...