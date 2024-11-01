edición general
4 meneos
20 clics
Los militares se hacen con el control de los abastos y comienzan la 'requisa' en León

Los militares se hacen con el control de los abastos y comienzan la 'requisa' en León

Los militares rebeldes ya se han dado cuenta de que su 'Alzamiento' no ha tenido éxito y que la situación va a desembocar en una guerra. Durante la segunda semana de sublevación emiten órdenes para tener el control de las mercancías y los precios, establecen un 'corralito' y comienzan una 'requisa' para su esfuerzo bélico que meses después se convertiría en una verdadera extorsión a los ciudadanos de la provincia, incluso los que a priori eran afectos a su levantamiento contra el Frente Popular. Mientras, a los obreros los encarcelan y ...

| etiquetas: golpe , fascistas , franco , falange , expolio , león , corralito
3 1 1 K 38 politica
3 comentarios
3 1 1 K 38 politica
Beltenebros #1 Beltenebros *
Los herederos de los expoliadores, herederos tanto desde el punto de vista genealógico como político, son los que amenazan ahora con detentar el gobierno de España, por las urnas (y gracias a campañas de propaganda pagadas con dinero público y de los gringos), dado que no tienen la fuerza que tenían en el 36.
Y lo más triste es que hay quien les vota o va a votar, a pesar de todo lo que hicieron, han hecho y están haciendo. Es patético que en la Comunidad Valenciana PP y Vox rocen la mayoría absoluta según algunas encuestas.
0 K 15
emmett_brown #2 emmett_brown
Hemeroteca?
0 K 11
Andreham #3 Andreham
El año que viene estaría guapo que algún periódico se dedicase a sacar las noticias del levantamiento como si fueran actuales, en plan sin cambiar nombres ni nada, simplemente que un día nos levantemos y la noticia en portada del periódico sea "Militares rebeldes asaltan la comisaría de X pueblo y proclaman un nuevo régimen" o lo que mierda fuera uno de los primeros titulares del levantamiento fascista.

La putada es que vendrían corriendo todos los descendientes de estos asesinos…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame