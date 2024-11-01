edición general
Militantes de Arran vandalizan la sede del PP de València con pintura roja: “Manchados de sangre hasta el cuello”

Dirigentes del Partido Popular e incluso el propio PSPV han condenado los hechos, a lo que Arran ha contestado: “Ah, vale, se puede morir gente, pero el límite lo ponemos en la pintura”. La sede del PP de Valencia ha amanecido este sábado vandalizada con manchas de pintura roja en la fachada del edificio y el mensaje “Tacats de sang fins al coll” (“manchados de sangre hasta el cuello”) en el suelo de la entrada. Esta acción ha sido reivindicada por el colectivo Arran.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
El PP ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que muestra estas pintadas y denuncia que “es la segunda vez en menos de un año” que este colectivo ataca la sede.
Supercinexin #10 Supercinexin
De las 180+ sedes del PSOE vandalizadas hasta éste pasado verano, seguramente a día de hoy sean más, el PP no ha dicho nada, ni ha llamado a sus cachorros al orden, ni nada de nada, nada. Ahí todo bien. Es la vox del ¡pueblo! clamando contra el ¡sanchismo! y tal y cual.
Pertinax #2 Pertinax *
Conociendo su trayectoria, deberían denominarse MangArrán.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Quien los del PP, no,
Pertinax #4 Pertinax *
#3 También. Retroalimentación sana entre mangarranes, también llamadas sinergias.
#6 Tailgunner
#3 estás de acuerdo con lo que han hecho los de arran?
Top_Banana #5 Top_Banana
#2 NomatArrán
#8 laruladelnorte
Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje publicado en sus redes sociales, critica que “el independentismo violento que mantiene a Sánchez en el poder vuelve a atacar” la sede 'popular'. “Pero no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad y al pueblo valenciano, siempre”, manifiesta.

Como siempre y por no variar la culpa es del cha,cha,cha. :-D
kinz000 #9 kinz000
Yo no veo vandalismo más bien la decoran al gusto de los asesinos de dentro.
Olepoint #7 Olepoint *
¡¡ No, no se lo pongáis tan fácil !! Con lo que le gusta a un psicópata hacerse la víctima. Que vayan a un juzgado y de ahí, a la cárcel.

Lo que más les duele, perder el poder, ni un puto voto a esas ratas
