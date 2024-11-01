Militantes de Arran vandalizan la sede del PP de València con pintura roja: “Manchados de sangre hasta el cuello”  

Dirigentes del Partido Popular e incluso el propio PSPV han condenado los hechos, a lo que Arran ha contestado: “Ah, vale, se puede morir gente, pero el límite lo ponemos en la pintura”. La sede del PP de Valencia ha amanecido este sábado vandalizada con manchas de pintura roja en la fachada del edificio y el mensaje “Tacats de sang fins al coll” (“manchados de sangre hasta el cuello”) en el suelo de la entrada. Esta acción ha sido reivindicada por el colectivo Arran.