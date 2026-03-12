Miles de venezolanos en Chile arropan a María Corina Machado  

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, ha reunido este jueves entre el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, en el centro de Santiago, a 16.000 venezolanos residentes en Chile, según cálculos de Carabineros. Se trató de la mayor manifestación pública desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre pasado.