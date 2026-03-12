edición general
2 meneos
7 clics

Miles de venezolanos en Chile arropan a María Corina Machado  

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, ha reunido este jueves entre el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, en el centro de Santiago, a 16.000 venezolanos residentes en Chile, según cálculos de Carabineros. Se trató de la mayor manifestación pública desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre pasado.

| etiquetas: chile , venezuela , venezolanos , maría corina machado
2 0 4 K -7 actualidad
8 comentarios
2 0 4 K -7 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
De los cobijadores de nazis, y amigos de pinochet.
No noticia
6 K 78
Kasterot #1 Kasterot *
Ahora disfrutan por partida doble. Cristofacha patria y el nazi chileno.
Ya veremos cómo discurre el tema, si va acorde a políticas de Trump vamos "reír" en breve
2 K 40
#6 Robe7064
#1 KKKast tenía una cuenta regresiva para los inmigrantes ilegales. Va en -3 :-D Los (fachos) chilenos son bastante racistas y no pueden ver a los venezolanos, ni aunque tengan las mismas ideas.
2 K 45
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
¿Y cuantos eran venezolanos y cuantos eran chilenos?
1 K 31
frankiegth #7 frankiegth *
#4. Ya la he votado sensacionalista. A esta "premio nobel" no la quieren ni en su tierra. A los hechos me remito.
0 K 16
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Quieren que sustituya a Maduro? Que hable con Trumpo.
0 K 13
#5 Suleiman
Teniendo en cuenta el presidente que tienen, no es ninguna sorpresa.
0 K 13
NoPracticante #8 NoPracticante
Pues ojalá les den mucho por culo. Por que el partido oficial de Venezuela da asco pero la oposición da asco ad nauseam.
0 K 7

menéame