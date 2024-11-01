"Sé que Milei roba, pero le voto igual"  

Votantes de Milei admitiendo abiertamente que les va peor con su gobierno, que no tienen trabajo, que saben que roban... pero aún así lo votan. "Sé que se están robando todo a su manera, ¿pero qué querés hacer?" dice uno de ellos. Es el colapso cognitivo más brutal que he visto.
La democracia es el menos malo de los sistemas.
Y sería un buen sistema si la gente que vota a ladrones a sabiendas simplemente fuera partícipe de esas decisiones que toman sus representantes.
¿Que votas a un ladrón? Genial, lo has elegido. Ahora bien, si el ladrón roba, pues creo que debes ser responsable de haberle puesto ahí.
Luego podemos debatir en cuánto hay de democracia porque el voto no es libre nunca (ya sea influenciado por mass media que se deben a políticos, bien por una educación orquestada por dichos políticos).
Por ejemplo uno de los que te ha dado positivo cree que en Venezuela no hay democracia porque votan mal, así que la democracia "gusta" sólo cuando ganan los tuyos.
En cambio Milei no está condenado ni imputado por nada.
Un poquito de lawfare... Un poquito aolo
Ojala que los chilenos no ganen ni un centimetro cuadrado.
el Labura en el Campo , un año bueno y otro malo ; su gente son policias , funcionarios, sindicalistas, militar, sacerdote , y politico , todos estan en algo , el unico que produce algo es el ....
Lo digo para empezar a hacer lo debido con la escoria pepetarra y bocsets aquí y nos ahorramos la mayoría disgustos.