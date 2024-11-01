edición general
13 meneos
58 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
"Sé que Milei roba, pero le voto igual"

"Sé que Milei roba, pero le voto igual"  

Votantes de Milei admitiendo abiertamente que les va peor con su gobierno, que no tienen trabajo, que saben que roban... pero aún así lo votan. "Sé que se están robando todo a su manera, ¿pero qué querés hacer?" dice uno de ellos. Es el colapso cognitivo más brutal que he visto.

| etiquetas: milei , argentina , elecciones , voto
11 2 7 K 99 politica
18 comentarios
11 2 7 K 99 politica
Comentarios destacados:    
MaRRaldo_1 #4 MaRRaldo_1
Que poco gusta la democracia.
2 K 27
vicus. #5 vicus.
#4 Lo dices por Bolsonaro o por el Trumpeta?
1 K 27
Andreham #11 Andreham
#4 Falso dilema.

La democracia es el menos malo de los sistemas.

Y sería un buen sistema si la gente que vota a ladrones a sabiendas simplemente fuera partícipe de esas decisiones que toman sus representantes.

¿Que votas a un ladrón? Genial, lo has elegido. Ahora bien, si el ladrón roba, pues creo que debes ser responsable de haberle puesto ahí.

Luego podemos debatir en cuánto hay de democracia porque el voto no es libre nunca (ya sea influenciado por mass media que se deben a políticos, bien por una educación orquestada por dichos políticos).

Por ejemplo uno de los que te ha dado positivo cree que en Venezuela no hay democracia porque votan mal, así que la democracia "gusta" sólo cuando ganan los tuyos.
0 K 8
vicus. #1 vicus. *
Nos sus riáis de los ambrientinos que aquí pasa igual y con muertos encima de la mesa. Está claro que la gente ya no sabe lo que hacer, y le explota la cabeza, la situación ya no da para más. El mantra es el siguiente, como todos son "iguales", pues que roben otros que los que ya estaban ya llenaron el zurrón, así es como están las cabezas, y eso que en la Argentina no faltan psicólogos, o eso creo..
1 K 27
Findeton #6 Findeton
#1 Este youtuber la pifia en todo. Por otra parte, Cristina Kirchner está con tobillera reclusa en su casa porque tiene que devolver los 650 millones que robó.

En cambio Milei no está condenado ni imputado por nada.
8 K 46
#17 sorecer
#6 aún, di siempre aún. Que lo de la hermana con audios y gente reconociendolo, fue en agosto y las cosas tardan.

www.elsaltodiario.com/argentina/javier-milei-hermana-acorralados-difer
0 K 10
Findeton #18 Findeton *
#17 Lo de la hermana era un bulo, no hay nada. Por eso se quedó en agosto. Puro bulo electoralista.
0 K 12
#9 Robe7064
#1 En mi pueblo hace unos años un candidato a concejal le dijo en la TV local al candidato del partido del alcalde "Ustedes ya han robado demasiado, ahora nos tiene que tocar robar a nosotros". Inexplicablemente no ganó.
0 K 10
azathothruna #3 azathothruna
Un familiar dice que Argentina se va a desintegrar a lo Yugoslavia.
Ojala que los chilenos no ganen ni un centimetro cuadrado.
1 K 24
#12 Robe7064
#3 No lo creo. No hay ningún afán separatista serio en Argentina. Y los chilenos no están interesados en el territorio argentino, aunque ambos países sí quieren el mismo trozo de la Antártica.
0 K 10
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
El pobre analista Alan Baboso preferiría que no tuviésemos memoria para que no recordásemos como hizo el ridículo antes de las elecciones
1 K 23
Fj_Bs #7 Fj_Bs
Un argentino de Santiago del Estero , me conto ; con su gran familia no Habla de politica , ni de Religion
el Labura en el Campo , un año bueno y otro malo ; su gente son policias , funcionarios, sindicalistas, militar, sacerdote , y politico , todos estan en algo , el unico que produce algo es el .... xD
1 K 16
JackNorte #2 JackNorte
A que me sonara xD
0 K 12
El_Tio_Istvan #14 El_Tio_Istvan
Los lemmings.
0 K 11
Castigadordepagascalers #13 Castigadordepagascalers
Entonces los soplapollas derecharras de siempre quieren que se hunda Argentina y aplastar a todos los pobres, no?

Lo digo para empezar a hacer lo debido con la escoria pepetarra y bocsets aquí y nos ahorramos la mayoría disgustos. :-D
0 K 7
Fj_Bs #16 Fj_Bs
#13 es muy facil , los votantes incultos y pobres de Derechas y no son pocos , piensan algo me caera , sacare cacho , su ignorancia les hace odiar a los que creen son de izquierdas ,y como no ; si pudieran serian tan corruptos como los de arriba , por eso les admiran
0 K 7
#10 pozz
Patético lloron de Alan Barroso, si es que no falla. xD
0 K 6

menéame