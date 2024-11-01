Milei lanza los «Acuerdos Isaac» para ampliar la influencia israelí en América Latina (Eng)

En el contexto de la gira del presidente Javier Milei a Israel y la firma de los llamados “Acuerdos Isaac” para ampliar la influencia israelí en América Latina, Mekorot aparece dentro de una ola más amplia de cooperación bilateral que ha generado debate y protestas por parte de sectores sociales y políticos críticos.
Porque no es abrirse al negocio con Israel (cosa que se puede entender) .. dice que ampliar la influencia israelí.
Está echando espumarajos porque vienen los israelíes a hacer prospecciones petrolíferas en las Malvinas... ¿y su reacción es ampliar su influencia?