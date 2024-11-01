edición general
4 meneos
3 clics
Milei lanza los «Acuerdos Isaac» para ampliar la influencia israelí en América Latina (Eng)

Milei lanza los «Acuerdos Isaac» para ampliar la influencia israelí en América Latina (Eng)

En el contexto de la gira del presidente Javier Milei a Israel y la firma de los llamados “Acuerdos Isaac” para ampliar la influencia israelí en América Latina, Mekorot aparece dentro de una ola más amplia de cooperación bilateral que ha generado debate y protestas por parte de sectores sociales y políticos críticos.

| etiquetas: mekorot , agua , israel , américa latina , milei , argentina , israeli
4 0 0 K 56 actualidad
7 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
A.more #1 A.more
Así reviente
3 K 51
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Vendepatrias, arrastrado sin dignidad.
3 K 48
Meneanauta #4 Meneanauta
#3 Por eso gusta tanto en Vox
1 K 27
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Vediendose a los sionazis.

Porque no es abrirse al negocio con Israel (cosa que se puede entender) .. dice que ampliar la influencia israelí.
1 K 32
Penetrator #6 Penetrator
Este tío es tonto: www.meneame.net/story/presidente-pro-israeli-argentina-paraliza-movimi

Está echando espumarajos porque vienen los israelíes a hacer prospecciones petrolíferas en las Malvinas... ¿y su reacción es ampliar su influencia? ?(
1 K 22
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#6 Teatrillo, porque sabe que las Malvinas son un tema delicado para los argentinos.
0 K 12
#5 Pingocho *
Por aquí hay un payaso admirador de Milei que vendrá a decirnos lo bueno que esto será para Argentina y Latinoamérica, que los van a liberar de los comunistas y otras payasadas más.
0 K 10

menéame