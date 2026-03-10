Milei se considera el presidente "más sionista del mundo", al nivel de Netanyahu

"Vamos a ganar". El ultraderechista Javier Milei se permitió hablar en la primera persona del plural cuando le preguntaron en la Universidad Yeshiva de Nueva York sobre el curso de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán
Es un pérdida de tiempo oírles. Sólo dicen estupideces para crear ruido y que se hable de lo que han dicho ellos y no los demás candidatos, muchos de los cuales son bastante decentes y sensatos.
En una entrevista con la televisión italiana, dijo que se declaraba católico, dijo ser un "75% italiano" y que ama a la ciudad de Roma.
Lo mismo critica a China que se siente chino al 100%.
Flipao es poco
Para los fascistas de izquierda ... que en MNM hay muchos.
Dime la tasa de inflación interanual que se encontró Milei cuando llego a al presidencia
Dime la tasa de inflación interanual que hay ahora (una burrada, pero menos de lo que había antes.)
Es un nuevo término de la derecha?
Adjetivo que define a quien es partidario, pertenece o es relativo al fascismo, una ideología política de carácter totalitario. También se utiliza para describir a alguien excesivamente autoritario. Se emplea tanto como adjetivo (régimen fascista) como sustantivo (los fascistas).
Quien se sienta aludido, es que es un puto fascista ... ¿te pica?
Fascista es una ideología política de carácter totalitario
Autoritarios.
Los que cuando un mindungui como yo, publican una noticia que es contraria al "pensamiento único", se vota como SPAM y se descarta.
AUTORITARIOS ... FASCISTAS,
Cosas de fatxas (y de Goebbles)
Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “
Para los fatxas, los fascistas son los otros.
Me refiero al pueblo argentino que puso a esta cosa de presidente.
Y, antes de que me vengan a decir mierdas los argentinos, que sepáis que en España también hemos tenido al quiero-y-no-puedo Aznar de las Azores. Ahí metiendo a España en otro mierdero en oriente medio porque quería ser algo no siendo más que mierda.