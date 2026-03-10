edición general
Milei se considera el presidente "más sionista del mundo", al nivel de Netanyahu

"Vamos a ganar". El ultraderechista Javier Milei se permitió hablar en la primera persona del plural cuando le preguntaron en la Universidad Yeshiva de Nueva York sobre el curso de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

Tkachenko #1 Tkachenko
que personaje más grotesco, por favor
8
frankiegth #6 frankiegth *
#1. De hecho solo parece y se comporta como una persona "medio normal" ante los medios cuando se coloca al lado de las personas que admira. Rendir pleitesía a sus referentes le calma los ánimos y hasta le hace guardar la compostura.
1
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#1 da vergüenza compartir idioma con este esperpento
2
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 La figura de "tonto útil" la ha dejado muy atrás, este ya es "malnacido inútil", se guía por la maldad, pero es un cero a la izquierda.
1
Papirolin #24 Papirolin
#1 El tipo PARECE un idiota pero no nos confundamos: ES un idiota.
1
Supercinexin #5 Supercinexin
Cada vez es más y más irrelevante escuchar las siempre burradas y barbaridades que sueltan las marionetas esquizofrénicas que ponen los Ricos como candidatos. En todos los países, Argentina, España, Italia...

Es un pérdida de tiempo oírles. Sólo dicen estupideces para crear ruido y que se hable de lo que han dicho ellos y no los demás candidatos, muchos de los cuales son bastante decentes y sensatos.
3
jonolulu #4 jonolulu
Dejad de elegir a imbéciles como presidentes
3
Mikhail #9 Mikhail
#4 No te metas con los demás que probablemente dentro de poco vamos a tener a un retrasado profundo de presidente por mucho que él mismo no quiera. :-S
2
jonolulu #12 jonolulu
#9 Por eso digo, a tiempo estamos
1
#2 Marisadoro
Vamos a ganar $LIBRAs
0
delcarglo #3 delcarglo
Qué salmonazo tiene! :clap:
1
Rogue #21 Rogue
Milei tiene varias personalidades. Cambia de religión y de criterio según la ocasión
En una entrevista con la televisión italiana, dijo que se declaraba católico, dijo ser un "75% italiano" y que ama a la ciudad de Roma.
Lo mismo critica a China que se siente chino al 100%.
Flipao es poco
0
JackNorte #23 JackNorte
Que suerte que sea un inepto sino seria capaz de provocar otro genocidio.
0
#14 Suleiman
Peleando por ser el más sionista... Flipante!
0
EvilPreacher #22 EvilPreacher
Es un fenómeno clásico. El seguidor del abusón es más fanático que el abusón mismo, ya que está ansioso por probar su lealtad a la causa.
0
#13 UNX
El anarcocapitalismo y el sionismo son opuestos en gran parte de sus dogmas, pero Milei es un contradicción andante.
0
Mauricio_Colmenero #8 Mauricio_Colmenero
DEMOCRACIA... si en las próximas elecciones tiene Mieli mayoría de votos ... desde España, en nuestras sillas de Gaming o nuestros sofás diremos que están equivocados.
0
Mauricio_Colmenero #11 Mauricio_Colmenero *
"Demás candidatos decentes y sensatos "

Para los fascistas de izquierda ... que en MNM hay muchos.

Dime la tasa de inflación interanual que se encontró Milei cuando llego a al presidencia

Dime la tasa de inflación interanual que hay ahora (una burrada, pero menos de lo que había antes.)
0
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#11 fascistas de izquierda?
Es un nuevo término de la derecha?
2
#17 Setis
#16 La derecha proyectista. Siempre proyectando.
0
Mauricio_Colmenero #19 Mauricio_Colmenero
#16 FASCISTA .... Puto Fascista,

Adjetivo que define a quien es partidario, pertenece o es relativo al fascismo, una ideología política de carácter totalitario. También se utiliza para describir a alguien excesivamente autoritario. Se emplea tanto como adjetivo (régimen fascista) como sustantivo (los fascistas).


Quien se sienta aludido, es que es un puto fascista ... ¿te pica?


Fascista es una ideología política de carácter totalitario

Autoritarios.

Los que cuando un mindungui como yo, publican una noticia que es contraria al "pensamiento único", se vota como SPAM y se descarta.


AUTORITARIOS ... FASCISTAS,
0
CheliO_oS #25 CheliO_oS
#19 La tila abuelo, la tila.
0
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#16

Cosas de fatxas (y de Goebbles)

Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “

Para los fatxas, los fascistas son los otros.
1
#18 Setis
No reirse de los sunormales!

Me refiero al pueblo argentino que puso a esta cosa de presidente.

Y, antes de que me vengan a decir mierdas los argentinos, que sepáis que en España también hemos tenido al quiero-y-no-puedo Aznar de las Azores. Ahí metiendo a España en otro mierdero en oriente medio porque quería ser algo no siendo más que mierda.
0

