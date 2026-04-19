Milei cantó “Libre” de Nino Bravo en ensayo de la ceremonia por el Día de Independencia de Israel  

El mandatario, que llegó este domingo, cantó la canción “Libre”, de Nino Bravo, junto a otros dos cantantes. Según se conoció, se trata de una pregrabación del evento que oficialmente se realizará el martes, en el que el presidente argentino será la primera autoridad extranjera que encenderá una de las 12 antorchas que simbolizan a las doce tribus originarias de Israel.