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Milei cantó “Libre” de Nino Bravo en ensayo de la ceremonia por el Día de Independencia de Israel

Milei cantó “Libre” de Nino Bravo en ensayo de la ceremonia por el Día de Independencia de Israel  

El mandatario, que llegó este domingo, cantó la canción “Libre”, de Nino Bravo, junto a otros dos cantantes. Según se conoció, se trata de una pregrabación del evento que oficialmente se realizará el martes, en el que el presidente argentino será la primera autoridad extranjera que encenderá una de las 12 antorchas que simbolizan a las doce tribus originarias de Israel.

| etiquetas: libre , milei , israel , independencia , histrionismo
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10 comentarios
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
La concha de sureputamadre.
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#1 Dedalos
Que horror.
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antesdarle #2 antesdarle
La vida ya es demasiado aterradora para que se una este
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Pobre Nino.
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rogerius #6 rogerius
El atavismo ya ha llegado.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Pelotudo, ¿cómo se te ocurre tocar ni de lejos a Nino Bravo?
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#10 Robe7064
#7 Esta canción es del gusto de los fachos. Tras el golpe de Estado de Pinocho en septiembre de 1973, en el siguiente Festival de Viña del Mar, en febrero del 74, "Bigote" Arrocet la cantó y se entendió como un homenaje a Pinocho por "librar" al país del "comunismo". No me consta que el cantante haya tenido esa intención, pero puedes ver en los comentarios cómo la derecha chilena sigue fiel a esa lectura. www.youtube.com/watch?v=y6TDrxazYs0
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JoseRvValjean #5 JoseRvValjean
Menudo saco de mierda con ojos
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
Una de las doce antorchas deberá ser más pequeña si simboliza a la tribu de Benjamín, que fue exterminada por las otras once.

Cosas genocidas que están recogidas en la biblia.
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Kantinero #9 Kantinero
Va a cantar una canción en español por la independencia de Israel?

Lo mantengo, la especie se va a la mierda
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menéame