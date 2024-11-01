edición general
Mil millones de registros de identidad, expuestos en una base de datos de verificación de identidad sin proteger [eng]

Recientemente se ha descubierto una base de datos masiva expuesta en internet sin protección por contraseña ni cifrado, la cual contenía información personal muy sensible de personas de todo el mundo, lo que ha desatado la alarma en la comunidad de la ciberseguridad. Los investigadores de seguridad que identificaron el servidor desprotegido afirmaron que estaba vinculado y se cree que está relacionado con IDMerit, una empresa global de verificación de identidad digital

Torrezzno #1 Torrezzno
Para los amantes de las verificaciones
Ovlak #3 Ovlak
#1 Acabemos con el dinero en efectivo, que hay mucho carterista
cosmonauta #2 cosmonauta
Tampoco es que sean líderes del sector precisamente, pero bueno.

Desde luego, en Europa les podría caer un puro de los buenos por la GDPR.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Seguramente tus datos estaban en esa base de datos.
cosmonauta #7 cosmonauta
#4 Mis datos quizás, pero no mis verificaciones.
Supercinexin #6 Supercinexin
Es lo que tiene dejar la privacidad en manos de compañías privadas. Sector Privado en su máxima expresión. Y todo así, empresas USAnas gestionando mi dirección, mi teléfono, número de pasaporte, DNI, historial médico... Pero ey, que el peligro es "el gobierno". Claro que sí.
