Miguel Ángel Rodríguez y sus satélites mediáticos empiezan a presionar al TC ante el recurso del fiscal: “Lo siento Sánchez, pa’lante”

Empezó diciendo en un tuit a última hora de la tarde que éste (Sánchez) estaba “hundido” y que era un “dictador”. “Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella le admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais pa’lante”, aseguraba la persona a la que coloquialmente se conoce como MAR.Lejos de retractarse, quien ejerce como mano derecha de la presidenta subía un escalón y pasaba a presionar al Tribunal Constitucional (TC), sobre quien cabe presentar recurso.....

elTieso #2 elTieso
A este paso hasta acabamos inaugurando una nueva modalidad de golpe de estado, judicial en vez de militar.
#5 luckyy
#2 ya está en marcha
Edheo #6 Edheo
#5 #2 y de hace años ya... espero inquieto a ver a los sorprendidos
#7 Culpepper
#2 Ya pasó en Portugal y Brasil.
#3 Hynkel *
A ver, está cantadísimo que va a haber recurso ante el TC.

Ya hay medios que están diciendo (no enlazo por muro de pago) que los cinco jueces que han firmado la condena sabían de sobra eso y han dedicado muchos folios de la sentencia a ponerse la venda antes que la herida. Y son varios medios los que están apuntando por ahí. Excusatio non petita de manual. Saben lo que ocurrirá después y ya preparan el terreno para decir que el TC está secuestrado por Sánchez.

Inevitablemente vamos a acabar con un sistema judicial dividido, por si no estaba ya bastante dividido. Pero es que una sentencia así no tiene ningún recorrido, el TC la va a anular.
#9 Kikoncito
#3 No se si esta contadísimo o no, pero no existe. Presionar por algo que no existe es brutal. Por otro lado el saco de mierda de MAR debería recibir una buena tunda. ¿Era mejor Trebijano de presidente del constitucional? Pero nadie le dice nunca nada a este señor.
#11 Hynkel
#9 MAR es tan burro que hasta Aznar le tuvo que quitar de portavoz del gobierno a finales de los 90. Todo el mundo sabe ya cómo se las gasta.

En cuanto al recurso, aunque formalmente aún no exista, pues hay casos tan claros que se pueden dar por seguros. Primero vendrá el incidente de nulidad ante el propio Supremo, que por descontado se denegará. Entonces se irá al TC, y ahí se verá.
nereira #1 nereira
.... “En la sentencia hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez: pa’lante”.
#4 luckyy
Luego dicen que todos los políticos son iguales. La derecha sigue el mismo procedimiento que en el 36 de acoso y derribo. El boicot de la justicia al gobierno legítimo ya lo practicaron sin necesidad de que el Aznar de turno dijeran qué tenían que hacer con el desgaste que esto supone para la izquierda, defendiendose y desmintiendo las mentiras de la derecha para que venga un magistrado y condene a Ortiz al mismo tiempo que reconoce la mentira del borracho Rodríguez que justifica esa condena.

Esto ya lo padeció Podemos mientras la gente vno sabía por qué odiaba a Pablo o al mismo partido.
Lástima que el PSOE no llorase lo que bllora ahora.
#8 Kikoncito
El problema de la izquierda en este país es que son unos pusilánimes. Destruir a MAR e IDA no debería ser tan complejo, pero para ello tienes que tener medios y mala leche e interesarte cargártelos y por lo que veo en Madrid, no le interesa a la oposición acabar con ella.
Capaza #10 Capaza
No habra recurso ante el Tribunal Constitucional porque ni siquiera interesa al propio Alvaro Garcia Ortiz, tendria que aclararse quien lo filtro de verdad si el tuvo conocimiento y porque si lo supo y no fue él no puso a la persona a disposición judicial, al Gobierno tampoco le interesa que Conde Pumpido solucione la condena del Supremo porque se vera como que es otro tribunal politizado hacia la izquierda que va en contra del de la derecha y que no busca justicia si no revancha.
