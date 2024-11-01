Miguel Ángel Rodríguez y sus satélites mediáticos empiezan a presionar al TC ante el recurso del fiscal: “Lo siento Sánchez, pa’lante”

Empezó diciendo en un tuit a última hora de la tarde que éste (Sánchez) estaba “hundido” y que era un “dictador”. “Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella le admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais pa’lante”, aseguraba la persona a la que coloquialmente se conoce como MAR.Lejos de retractarse, quien ejerce como mano derecha de la presidenta subía un escalón y pasaba a presionar al Tribunal Constitucional (TC), sobre quien cabe presentar recurso.....
| etiquetas: miguel ángel rodríguez , satélites mediáticos , presión , tc , recurso , fiscal
Ya hay medios que están diciendo (no enlazo por muro de pago) que los cinco jueces que han firmado la condena sabían de sobra eso y han dedicado muchos folios de la sentencia a ponerse la venda antes que la herida. Y son varios medios los que están apuntando por ahí. Excusatio non petita de manual. Saben lo que ocurrirá después y ya preparan el terreno para decir que el TC está secuestrado por Sánchez.
Inevitablemente vamos a acabar con un sistema judicial dividido, por si no estaba ya bastante dividido. Pero es que una sentencia así no tiene ningún recorrido, el TC la va a anular.
En cuanto al recurso, aunque formalmente aún no exista, pues hay casos tan claros que se pueden dar por seguros. Primero vendrá el incidente de nulidad ante el propio Supremo, que por descontado se denegará. Entonces se irá al TC, y ahí se verá.
Esto ya lo padeció Podemos mientras la gente vno sabía por qué odiaba a Pablo o al mismo partido.
Lástima que el PSOE no llorase lo que bllora ahora.