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Los migrantes en paro suben a 731.900, un 20% más que al final de 2025

Los migrantes en paro suben a 731.900, un 20% más que al final de 2025

El gran problema sobre el que algunos economistas han alertado ya es que esta acumulación de inmigrantes parados se produce justo cuando el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha la regularización de medio millón más, con el objetivo de que puedan trabajar en España.

| etiquetas: inmigrantes , paro , población activa
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12 comentarios
10 2 1 K 133 actualidad
#6 ver98
ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361

Por sexo, el empleo se redujo este trimestre en 80.100 hombres y en 90.200 mujeres. Por nacionalidad, bajó en 111.300 entre los españoles -incluye doble nacionalidad- y en 59.000 entre los extranjeros.
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#5 VFR
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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Skiner #3 Skiner *
#0 Muchos de esos inmigrantes no estan en situación regular, normal que no tengan un trabajo. :shit:
(que no migrantes, si estas viviendo en otro país que no es el tuyo eres un inmigrante, porque has emigrado de tu pais a otro)
Estos de elespañol a racistas y tontos no les gana nadie.
Sería un milagro estar en situación ilegal en un pais y estar contratado legalmente. :wall:
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 A lo mejor es que no has leído la noticia, son los datos de la EPA.
Y no tienen nada que ver con la regularización ya que esta aún no se ha llevado a cabo.

#3 Es la diferencia entre la EPA de diciembre y la de marzo
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wata #2 wata
A lo mejor es porque antes no contaban como trabajadores.
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Format_C #4 Format_C
Primero, compara final de año con un primer trimestre de año. En el final de año estamos en campaña navideña y en el primer trimestre se queda en paro mucha gente.

Segundo es normal que los migrantes o extranjeros accedan a peores trabajos y mas temporales, que suelen se los que no quieren los autoctonos precisamente por esa temporalidad.

Tercero cada vez somos más trabajadores así que cada vez tendremos más trabajando y más en paro.
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A.more #7 A.more
#4 y eso a los metemierda de los del español les importa 0
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Skiner #8 Skiner *
#4 Un migrante es alguien que se mueve de un pais a otro.
Sino eres un ave o un antílope que hace migraciones periódicas todos los años. :troll:
Si te estableces en un país que no es el tuyo eres un inmigrante.
Porque has sido emigrado de tu pais para ir a otro.
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Spirito #10 Spirito *
#8 Yo me siento antílope nacional. ¿Es bueno o malo doctor? :shit:
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Skiner #11 Skiner
#10 Si tienes cocodrilos, leones o cazadores cerca estas en peligro. :troll:
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Spirito #12 Spirito
#11 Bueno, bueno... ya he visto mosquitos de esos cabrones, con cara de vorágines, que te desabrigan por la noche. :troll:
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menéame