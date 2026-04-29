Los migrantes en paro suben a 731.900, un 20% más que al final de 2025

El gran problema sobre el que algunos economistas han alertado ya es que esta acumulación de inmigrantes parados se produce justo cuando el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha la regularización de medio millón más, con el objetivo de que puedan trabajar en España.
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Por sexo, el empleo se redujo este trimestre en 80.100 hombres y en 90.200 mujeres. Por nacionalidad, bajó en 111.300 entre los españoles -incluye doble nacionalidad- y en 59.000 entre los extranjeros.
meneame.net/story/auge-poblacion-extranjera-espana-700-000-personas-ma
(que no migrantes, si estas viviendo en otro país que no es el tuyo eres un inmigrante, porque has emigrado de tu pais a otro)
Estos de elespañol a racistas y tontos no les gana nadie.
Sería un milagro estar en situación ilegal en un pais y estar contratado legalmente.
Y no tienen nada que ver con la regularización ya que esta aún no se ha llevado a cabo.
#3 Es la diferencia entre la EPA de diciembre y la de marzo
Segundo es normal que los migrantes o extranjeros accedan a peores trabajos y mas temporales, que suelen se los que no quieren los autoctonos precisamente por esa temporalidad.
Tercero cada vez somos más trabajadores así que cada vez tendremos más trabajando y más en paro.
Sino eres un ave o un antílope que hace migraciones periódicas todos los años.
Si te estableces en un país que no es el tuyo eres un inmigrante.
Porque has sido emigrado de tu pais para ir a otro.