Mientras todos miran a la IA, este CEO afirma que el mercado laboral enfrenta un problema más urgente: que todos estamos envejeciendo

El CEO de Indeed insiste en algo importante: la dificultad de movilizar atención y recursos hacia problemas que avanzan lentamente, sin el dramatismo de una disrupción tecnológica. Idekoba se refiere a la lucha por reemplazar a los trabajadores que se jubilan, e indica que este hecho tendrá "un impacto mucho mayor" que el de la IA en el mercado laboral. En los próximos 15 años, Estados Unidos tendrá 20 millones de trabajadores menos, y alrededor del 80% de esa disminución estará impulsada por jubilaciones, no por la automatización.