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Mientras todos miran a la IA, este CEO afirma que el mercado laboral enfrenta un problema más urgente: que todos estamos envejeciendo

Mientras todos miran a la IA, este CEO afirma que el mercado laboral enfrenta un problema más urgente: que todos estamos envejeciendo

El CEO de Indeed insiste en algo importante: la dificultad de movilizar atención y recursos hacia problemas que avanzan lentamente, sin el dramatismo de una disrupción tecnológica. Idekoba se refiere a la lucha por reemplazar a los trabajadores que se jubilan, e indica que este hecho tendrá "un impacto mucho mayor" que el de la IA en el mercado laboral. En los próximos 15 años, Estados Unidos tendrá 20 millones de trabajadores menos, y alrededor del 80% de esa disminución estará impulsada por jubilaciones, no por la automatización.

| etiquetas: mercado laboral , automatización , jubilación , trabajadores , ia
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4 comentarios
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pitercio #4 pitercio
No sé cómo van a montar tanto Walmart para que puedan esos jubilados ganarse el pan embolsando compra o empujando carritos.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
El capitalismo en su máximo esplendor. Se quejan de que no hay ganado nuevo pretendiendo ignorar que son los causantes.
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Deviance #3 Deviance
Hay que hacer caso al FEO de la empresa, es el que más sabe.......
xD xD
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#1 BoosterFelix
El envejecimiento de la población es un problema urgente, pero hay otro problema todavía mas urgente: el elamocreamuchospuestosdetrabajismo capitalismo. Arreglad uno, y habréis arreglado el otro.

Spoiler: trankis, la especie humana no se extinguirá por esto. El elamocreamuchospuestosdetrabajismo es mas fuerte incluso que el propio capitalismo.
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menéame