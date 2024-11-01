Mientras todo el mundo mira al petróleo, el verdadero tesoro de Venezuela se esconde en los sótanos de Londres: su oro

Puede que el gran tesoro de Venezuela no sea petróleo. De hecho, desde que Estados Unidos atacó Caracas, se ha empezado a escuchar con fuerza una serie de teorías que tienen un denominador común: el mayor botín venezolano está a miles de kilómetros de la nación, bajo el suelo de la capital de Reino Unido. El oro atrapado en Londres. Sí, bajo las calles de la city, en las bóvedas de la Bank of England, permanecen inmovilizadas unas 31 toneladas de oro pertenecientes a Venezuela, un activo que en 2020 estaba valorado en torno a 1.400 millones de
| etiquetas: oro , venezuela
Ese oro es calderilla para el nivel de pasta que maneja un país.
Edit: Y si lo que quieres es oro:
en la mina Yacimiento del proyecto Siembra Minera, que se convirtió en la cuarta más grande del mundo luego de una certificación de la empresa internacional Gold Reserve, se comprobó la existencia de 1.480 toneladas del mineral aurífero que se traducen en 54.300 millones de euros.
www.sela.org/vzlaorocobre/
Conociendo los piratas ingleses no queda ni un gramo
Que cada uno elija.
El chocolate del loro.
No llega ni para un día de gasto militar extranjero de usa,
A lo mejor he exagerado un poco. Una semanita, va.