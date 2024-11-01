edición general
5 meneos
6 clics
Mientras Europa advierte sobre la presión migratoria, España utiliza a los recién llegados para impulsar su economía, y su modelo está siendo emulado silenciosamente [EN]

Mientras Europa advierte sobre la presión migratoria, España utiliza a los recién llegados para impulsar su economía, y su modelo está siendo emulado silenciosamente [EN]

Los gobiernos europeos endurecen la retórica mientras implementan políticas sorprendentemente similares a las españolas. 17 Estados miembros han firmado o iniciado más de 120 acuerdos bilaterales de movilidad laboral, la mayoría de ellos recientes. "Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen". Italia ilustra este punto. Giorgia Meloni, elegida por su línea dura, ya promulgó un decreto para 450.000 trabajadores extranjeros, y ahora aprobó otro para otros 500.000. "No pueden escapar de la realidad, se necesitan más trabajadores extranjeros".

| etiquetas: europa , españa , inmigración , políticas , emular , silenciosamente
5 0 0 K 99 España
sin comentarios
5 0 0 K 99 España

menéame