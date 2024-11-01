Mientras EE.UU. venden sus F-35, los programas europeos de aviones de combate se encuentran en mala situación

Mientras los estadounidenses trabajan en su futuro F-47 y venden grandes cantidades de su caza F-35 Lightning II (ya se han producido más de 1.000), buena parte de los cuales se encuentran en el Viejo Continente, los europeos aún no se han puesto de acuerdo sobre ninguna propuesta. El caza Tempest, desarrollado por el Reino Unido, Italia y Japón, ha sido evaluado como un proyecto de alto riesgo por una agencia del gobierno británico. Cumplir los plazos se considera poco realista.