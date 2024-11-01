Miembros del ejército que usen la fuerza contra Groenlandia sin autorización del Congreso están obedeciendo órdenes ilegales, afirmó un congresista de Estados Unidos. [ENG]

En medio del creciente discurso del presidente Donald Trump y miembros de su administración que indica que EE.UU. podría usar su fuerza militar para adquirir Groenlandia del país miembro de la OTAN, Dinamarca, un congresista demócrata ha advertido que tal acción podría ser ilegal.
Son una sociedad enferma.
Y con Venezuela al final se trato de un ataque/secuestro.
Yo tengo la sensacion de que Trump o termina dando un golpe de estado o sabe que se le acaba el chollo de ir de maton.
Y en Noviembre tienen las mid-term que tiene pinta de que va a perder el Congreso y Senado...salvo lo comentado del golpe de estado.
No podían atarcarla antes, esto es lo que hace es justificar a Trump