Miembros del ejército que usen la fuerza contra Groenlandia sin autorización del Congreso están obedeciendo órdenes ilegales, afirmó un congresista de Estados Unidos. [ENG]

En medio del creciente discurso del presidente Donald Trump y miembros de su administración que indica que EE.UU. podría usar su fuerza militar para adquirir Groenlandia del país miembro de la OTAN, Dinamarca, un congresista demócrata ha advertido que tal acción podría ser ilegal.

#1 username
Como en Venezuela?
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 o como los asesinos del ICE
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#1 Antes de ayer se aprobo en el Congreso que Venezuela no puede volver a ser atacada sin permiso del Congreso.
Herumel #6 Herumel
#5 Lo de Groenlandia para el día después también, no?
Son una sociedad enferma.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 Groenlandia no la pueden "puentear" con la excusa de trafico de drogas como hicieron con Venezuela.

Y con Venezuela al final se trato de un ataque/secuestro.

Yo tengo la sensacion de que Trump o termina dando un golpe de estado o sabe que se le acaba el chollo de ir de maton.

Y en Noviembre tienen las mid-term que tiene pinta de que va a perder el Congreso y Senado...salvo lo comentado del golpe de estado.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 La diferencia es que si el puto Trump quiere controlar Groenlandía tendrá que hacer algo más que lanzar una operación relámpago, secuestrar a dos personas y volverse a EEUU.
#7 username
#5 parece un chiste jajajaja

No podían atarcarla antes, esto es lo que hace es justificar a Trump
io1976 #2 io1976 *
Al pederasta y su corte de cristosionazis se la pela, mucho.
Cosmos1917 #3 Cosmos1917
"podría ser ilegal". El partido demócrata existe en sus estructuras burocráticas y poco más ya.
