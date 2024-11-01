·
Un miembro de Nuevas Generaciones del PP se graba pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez en Nochevieja y causa entre indignación y pena: "Realmente triste"
No todo es alegría y celebración en Nochevieja. La última noche del año también puede dejar escenas bastante tristes y generar preocupación entre los tuiteros....
etiquetas:
:
pp
,
nochevieja
relacionadas
#1
MiguelDeUnamano
Primera persona en pedir la dimisión de Pedro Sánchez en 2026
Lo dudo, lo de pedir la dimisión no, lo de que se le pueda considerar persona.
2
K
28
#2
Fartón_Valenciano
#1
¿Los que piden la dimisión de Pedro Sánchez ya no se les pueden considerar personas?...
Lo triste es que Publico publique chorradas como esta...
1
K
29
#5
MiguelDeUnamano
#2
Joder, empezamos bien el año. De todas formas, si realmente necesitas que responda "sí" tú pídelo sin miedo, que aquí estamos para ayudar a quien lo necesite.
0
K
15
#3
MalvadoAspersor
¿En serio es noticia que un niño haya grabado un tuit? Joder, Público, tú sí que causas indignación y pena. "Realmente triste"
0
K
7
#4
Tiranoc
Bueno, le salió bien, enhorabuena. Me lo imagino nerviosito para que no fallara nada en ese momento tan especial para él. Supongo que la idea se le habrá ocurrido hace meses y no quería que se le escapara ni un detalle, no me extrañaría que en vez de 12 uvas hayan sido 11 por si acaso. También podía haberlo grabado con antelación que con las cosas del directo no se juega. Tiene puesta un bandera en su nombre, por mi parte ya puede ponerse otra.
0
K
7
