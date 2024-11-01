Microsoft acaba de fulminar la excusa del "cúbreme": ahora 365 te rastrea en tiempo real [eng]

Microsoft acaba de dar a los mandos intermedios el arma definitiva. Su nueva actualización para Microsoft 365 permite a las empresas rastrear tu ubicación exacta, y se acabaron los días de fingir que estabas en tu escritorio. Si te conectas a una red wifi que no es la de tu empresa, Teams simplemente mostrará el nombre de esa red. Así que si decides tomarte una «comida de trabajo» y te conectas a «Starbucks_Invitados_WiFi», tu jefe lo verá al instante. Ya no puedes esconderte detrás de un estado genérico de «Remoto».