Microsoft acaba de fulminar la excusa del "cúbreme": ahora 365 te rastrea en tiempo real [eng]

Microsoft acaba de dar a los mandos intermedios el arma definitiva. Su nueva actualización para Microsoft 365 permite a las empresas rastrear tu ubicación exacta, y se acabaron los días de fingir que estabas en tu escritorio. Si te conectas a una red wifi que no es la de tu empresa, Teams simplemente mostrará el nombre de esa red. Así que si decides tomarte una «comida de trabajo» y te conectas a «Starbucks_Invitados_WiFi», tu jefe lo verá al instante. Ya no puedes esconderte detrás de un estado genérico de «Remoto».

#2 capitan.meneito
Configurar punto de acceso portatil.

Nombre de la red: Comeme_el_ojetete
#3 wendigo
#2 Yo iba a sugerir conectarse en remoto al equipo de la oficina, pero tu opción me parece mas sutil :-D

Saludos
jonolulu #1 jonolulu
¿La AEPD qué dirá de esto?
bigmat #5 bigmat
Teléfono, hotspot, settings wifi, nombre ....el mismo que tenga el SSID de la oficina, listo. "Empleados HP"
ronko #7 ronko
Escritorio remoto del móvil al portátil conectado a la vpn.

Me lo dijo un amigo. :roll:
#4 kondnado
Cúbreme gallito.
¿Y la ley de protección de datos? Que esto no es Yankipur.
#6 caret
Yo me se de uno que no tenía permitido el uso de su portátil fuera de su país por razones de seguridad y se fue a su país con un plan que salió mal. Había puesto una vpn desde una casa en un país a otra en origen ...etc. según abrió el portátil con wifi y bluetooth desactivado ... chachan! Detectado. Solo hubiera funcionado si lo hubiera metido en una jaula de faraday, aunque supongobque cantaria que no detectara nada. En el momento que te dejan un portátil que no administras ese equipo ya no lo controlas en absoluto.
