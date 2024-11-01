Micron predice que los coches necesitarán 300 GB de RAM (ENG)

El CEO de Sanjay Mehrotra afirmó que los coches acabarán necesitando más de 300 GB de RAM a medida que los fabricantes introduzcan vehículos con autonomía de nivel L4. Según The Register, Mehrotra hizo estas declaraciones después de que Micron Technology publicara sus resultados trimestrales, con la compañía reportando 23.860 millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre de este año — un enorme aumento del 200% respecto a los 8.030 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.