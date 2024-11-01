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Micron predice que los coches necesitarán 300 GB de RAM (ENG)

Micron predice que los coches necesitarán 300 GB de RAM (ENG)

El CEO de Sanjay Mehrotra afirmó que los coches acabarán necesitando más de 300 GB de RAM a medida que los fabricantes introduzcan vehículos con autonomía de nivel L4. Según The Register, Mehrotra hizo estas declaraciones después de que Micron Technology publicara sus resultados trimestrales, con la compañía reportando 23.860 millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre de este año — un enorme aumento del 200% respecto a los 8.030 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.

| etiquetas: micron , 300 gb de ram , vehículo autónomo , hbm , sanjay mehrotra , nivel l4
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6 comentarios
2 0 0 K 29 tecnología
OdaAl #1 OdaAl *
Pues al precio que está la RAM van a valer un gritón de dolares
...  media
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#4 drstrangelove
Claro.

Y ya puestos, fibra óptica de 4Gb.

Cuánta tontería, no sé a dónde vamos a llegar.
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ruinanamas #2 ruinanamas
Dejame adivinar, la IA...
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#5 Battleship55
Hmmm déjame pensar... ojalá existiese una profesión que consistiera en conducir vehículos de todo tipo... ¿cuál podrá ser? :palm: :palm:
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#6 satanasof
Con 640 kb será suficiente.
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Fartis #3 Fartis
Voy a retirar el anuncio del Opel Corsa, que dentro de unos años, va a valer un pico como alternativa a las lavadoras con filtros de instagram.
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menéame