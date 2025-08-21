Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

Estudiar el origen de la vida tiene aplicaciones cotidianas útiles para luchar contra nuevos patógenos, evitar la pérdida de especies o garantizar el futuro de los cultivos. Este es uno de los puntos de partida del congreso bienal de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva (ESEB) que reúne esta semana en Barcelona a 1.900 biólogos de 60 países. En un verano de olas de calor y con los incendios agravados por la crisis climática como telón de fondo, una de las cuestiones clave que se ha abordado durante las diferentes ponencias es la..........