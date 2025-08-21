edición general
Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

Estudiar el origen de la vida tiene aplicaciones cotidianas útiles para luchar contra nuevos patógenos, evitar la pérdida de especies o garantizar el futuro de los cultivos. Este es uno de los puntos de partida del congreso bienal de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva (ESEB) que reúne esta semana en Barcelona a 1.900 biólogos de 60 países. En un verano de olas de calor y con los incendios agravados por la crisis climática como telón de fondo, una de las cuestiones clave que se ha abordado durante las diferentes ponencias es la..........

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"El problema es que si los microbios aguantan temperaturas elevadas, tienen posibilidades de resistir los 37 o 38 grados y es mucho más difícil eliminarlos ".
#3 rafeame
#1 (insertar risa histérica aquí)
ChatGPT #2 ChatGPT
Si están en el hospital, muy bien de salud no andarán
#4 Grandpiano
No me queda claro si el hongo híbrido es enchufable o no.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Según sea ka corriente AC o DC. xD
#6 Tronchador.
Sinceramente yo no entiendo este asunto, porque climas cálidos siempre ha habido. Es decir, las zonas tropicales siempre han tenido las temperaturas que ahora se están dando en climas más templados o fríos, por lo que a mí entender estás situaciones ya deberían haber ocurrido en esos climas.
Claro, no tengo ni puta idea de todo esto, así que necesitaría más información y conocimiento para poder entenderlo.
