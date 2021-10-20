Michelle Bolsonaro alerta de un riesgo real de muerte para el expresidente en prisión

Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, ha alertado sobre el “riesgo real de muerte” que afronta el expresidente debido a su delicado estado de salud y a las condiciones de su encarcelamiento tras ser condenado por el intento de golpe de Estado de 2022. “Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” de Bolsonaro “al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día”, ha señalado Michelle Bolsonaro en unas declaraciones difundidas por la cadena Globo TV. “Su integridad física es responsabilida