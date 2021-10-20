edición general
3 meneos
5 clics

Michelle Bolsonaro alerta de un riesgo real de muerte para el expresidente en prisión

Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, ha alertado sobre el “riesgo real de muerte” que afronta el expresidente debido a su delicado estado de salud y a las condiciones de su encarcelamiento tras ser condenado por el intento de golpe de Estado de 2022. “Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” de Bolsonaro “al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día”, ha señalado Michelle Bolsonaro en unas declaraciones difundidas por la cadena Globo TV. “Su integridad física es responsabilida

| etiquetas: riesgo , real.muerte , prision , bolsonaro , expresidente , brasil
3 0 1 K 34 actualidad
16 comentarios
3 0 1 K 34 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Vactor20
Que se joda, que muera como el perro que es, la proxima vez que no intente dar un golpe de estado, escapar del pais y juntarse con Trump.
8 K 94
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Los únicos que iban a llorar, serian Milei, Trump y Abascal
3 K 46
#9 Barriales
#5 y M.Rajoy. Hizo campaña por el.
Ojalá la casquen pronto ambos.
3 K 46
#11 candonga1
#5 Hay multitud de findetones....
3 K 60
Antipalancas21 #12 Antipalancas21 *
#11 Por aquí unos cuantos, alguno con mas de 15 año en su cuenta.
1 K 40
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Lo dice su mujer, que esta también investigada, por trafico de influencias, total solo le quedan ya de condena de 26 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado
5 K 77
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Pobriño, padece de síndrome de Zaplana.
5 K 59
#6 mam23
#3 el segundo caso documentado de cambio de color de piel despues de M. Jackson.
0 K 7
Milmariposas #7 Milmariposas *
Bolsonaro, el hdlgp que dejó morir a cientos de miles de brasileños durante el covid. FYO

www.nytimes.com/es/2021/10/20/espanol/bolsonaro-brasil-homicidio-pande

www.dw.com/es/el-medio-millón-de-muertos-por-covid-19-en-brasil-y-la-

ASESINO.
2 K 41
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Eso lo tendrá que decidir un tribunal médico independiente, no su mujer. Con lo bien que estaba hasta justo antes de que le enchiquerararan...
0 K 13
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Vaya golpe del destino.
0 K 11
powernergia #4 powernergia
Que se venga con Zaplana.
0 K 11
#13 eldelcerro
Para ser un dictador es un poco flojito
0 K 10
colipan #14 colipan
Otro cobarde que quiere hacer un Zaplana
0 K 10
#16 cunaxa
Es un golpista y ahora intenta dar pena.
Parece un puro psicópata.
0 K 7
MTHRFCKR #15 MTHRFCKR
Muérase el hijo de puta
0 K 6

menéame