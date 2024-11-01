edición general
Michael Parenti, el innovador académico marxista, historiador y politólogo, falleció hoy a los 92 años

Se fue tranquilamente esta mañana, rodeado de su familia. «Ahora está en lo que solía llamar 'la gran sala de conferencias en el cielo'», reflexionó su hijo, Christian. Michael Parenti (30 de septiembre de 1933 - 24 de enero de 2026) es un historiador e intelectual estadounidense destacado por su historia de las clases populares y la crítica de los medios masivos de comunicación. Parenti recibió su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Yale y ha sido profesor en diversas universidades, colleges y otras instituciones educativas.

Descansa en paz. No conocía sus investigaciones (soy licenciado en historia), una lástima que le descubra a consecuencia de su muerte. Pero bueno, le conoceré a través de su legado.
Dep pero el marxismo no tiene sentido.
Ayer también murió un fontanero de Albacete. Siempre saludaba.
