México envía más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba mientras detiene envíos de petróleo por temor a las sanciones de EE. UU

"Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres", manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. El Gobierno mexicano reconoció recientemente que los envíos petroleros fueron frenados para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, luego de advertencias vinculadas a sanciones anunciadas por Trump.