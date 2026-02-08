edición general
México envía más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba mientras detiene envíos de petróleo por temor a las sanciones de EE. UU

"Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres", manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. El Gobierno mexicano reconoció recientemente que los envíos petroleros fueron frenados para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, luego de advertencias vinculadas a sanciones anunciadas por Trump.

#2 drstrangelove
Pues yo habría ido con todo, petróleo, comida, etc.

Total ya tienen unos aranceles de aupa y mañana se inventarán otros con cualquier excusa, tarde o temprano tendrán que buscarse otro socio comercial, porque el vecino del norte no parece muy por la labor.

retruecano #1 retruecano
Se están ahogando y les tiran un extintor.
Vale.

sotillo #3 sotillo
#1 Me gustaría que mi país doblara la apuesta y que no fueran los chinos

azathothruna #5 azathothruna
Tarde o temprano los mexicanos tendran que enfrentarse de verdad a los gringos.
Que aprendan de afganos y vietnamitas

ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Me parece bien que se mande ayuda y se reparta
A ver si los meneantes del equipo pro-dictaduras se moviliza también


