El Mexicano que come más saludable  

Doritos con todo, especialidad de la tiendita de Payo.

#4 Perrota
Y el café con sacarina.
Metabarón #9 Metabarón
No puede con su alma
devilinside #2 devilinside
Un aperitivo bien chingón
xyria #6 xyria
Aunque no se ve bien cuáles son los condimentos y salsas que le agrega, apuesto a que es muy saludable.
plutanasio #5 plutanasio
En México beben más cocacola que agua, bueno y en muchos países de hispanoamérica, es flipante.
#7 silzul
#5 México es el pais del mundo que más refrescos consume del mundo... Y sufre de una pandemia de diabetes.
#3 diablos_maiq
Doritos con TODO: doritos sin terminar de hacer.
kinnikuman #8 kinnikuman
Y de beber, albóndigas.  media
