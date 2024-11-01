El método de señalamiento y verbalización ('shisa kanko'), un elemento de la seguridad ferroviaria en Japón

Uno de los pilares de la seguridad ferroviaria en Japón es el shisa kanko, un procedimiento basado en señalar y verbalizar acciones clave para evitar errores. Surgido en los inicios del ferrocarril, hoy se aplica también en fábricas, obras y otros entornos laborales. En los últimos años ha despertado interés internacional y se ha introducido en otros países como “Pointing and Calling”, donde es valorado por su sólido respaldo científico y su eficacia para reforzar la seguridad.
| etiquetas: shisa kanko , ferrocarril , seguridad ferroviaria , japón , trenes
