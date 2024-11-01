edición general
El método de señalamiento y verbalización ('shisa kanko'), un elemento de la seguridad ferroviaria en Japón

Uno de los pilares de la seguridad ferroviaria en Japón es el shisa kanko, un procedimiento basado en señalar y verbalizar acciones clave para evitar errores. Surgido en los inicios del ferrocarril, hoy se aplica también en fábricas, obras y otros entornos laborales. En los últimos años ha despertado interés internacional y se ha introducido en otros países como “Pointing and Calling”, donde es valorado por su sólido respaldo científico y su eficacia para reforzar la seguridad.

| etiquetas: shisa kanko , ferrocarril , seguridad ferroviaria , japón , trenes
DORO.C #5 DORO.C
Densha de GO!!! :-D
insulabarataria #2 insulabarataria
Yo he usado esa técnica y funciona. No es infalible, pero se nota cuando quieres recordarlo.
reivaj01 #4 reivaj01
#2 Cuando hay muchos puntos de atención (ejemplo en la cabina de un avión al despegar) es más seguro utilizar un check list pero en situaciones simples, indudablemente, aumenta la concentración y evita errores.
#1 DeDerechasYOle
¿Allí no descarrilan los trenes por el cambio climático? ¿O es que tienen ministros con un pco más de vergüenza?
#3 Almirantecaraculo
#1 cuando el jefe del estado sienta las bases con un, ¿Explicaciones de qué? Pues los demás aprenden. Esa es la cultura española, ser más chulo que un ocho.
Que se mueren ahogados, mala suerte. que mueren en la residencia, se iban a morir igual. Que contratas un avión barato y se mueren tus tropas, los recoges a granel y se lo entregas mezclados a los familiares.
Eso es lo que tenemos en este país, como pretendes que dimita nadie, si estos son los precedentes? Por cierto, se ha demostrado ya su…   » ver todo el comentario
