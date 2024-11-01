edición general
10 meneos
12 clics
Meta planea despedir a cientos de empleados del metaverso esta semana [Ing]

Meta planea despedir a cientos de empleados del metaverso esta semana [Ing]

Se espera que el equipo Reality Labs de Meta pierda alrededor del 10 % de su personal, con despidos concentrados en los empleados de la división dedicada al metaverso, según informa The New York Times. Al parecer, los despidos son un efecto secundario de las ambiciones de Meta en materia de inteligencia artificial, que están desviando la atención de su división de realidad virtual. Relacionada: www.meneame.net/story/gran-sueno-zuckerberg-desvanece-meta-planea-reco

| etiquetas: meta , metaverso , ia , realidad , virtual
8 2 0 K 108 tecnología
6 comentarios
8 2 0 K 108 tecnología
Herumel #4 Herumel
Meta ya no es Meta, y nunca fue la Meta....

Pata pun chissssssss..... venga ya cierro y me voy.
1 K 15
Connect #5 Connect
Eso acabará funcionando, pero Zuckerberg se adelantó demasiado, y además apareció a IA por medio, que es lo que se está llevando todos los recursos. Pero el metaverso Meta funcionará. De hecho será algo necesario y habitual en reuniones de trabajo por ejemplo, entrevistas, entrenamientos de alto riesgo o que son caros, y conciertos, ejercicios de gimnasio como estando en una clase con más gente, etc.... Ahorrará mucho tiempo y dinero. Pero se adelantó y se confundió mucho con aquel famoso Second Life.
0 K 11
#1 Luiskelele
Pero eso aún existe??
0 K 11
lonnegan #3 lonnegan
#1 Sip, esta semana estuve viendo un rato de un concierto de Coldplay en 3D, espectacular
0 K 10
#2 Pedro_Chosco
Second Third Life.
0 K 9
#6 Depronto
Pues se adelanto mucho, para reuniones de trabajo hasta que no inventen unas gafas de realidad virtual que sean prácticamente como unas gafas opticas normales, la gente va a seguir prefiriendo la videollamada.
0 K 9

menéame