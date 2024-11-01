Meta planea despedir a cientos de empleados del metaverso esta semana [Ing]

Se espera que el equipo Reality Labs de Meta pierda alrededor del 10 % de su personal, con despidos concentrados en los empleados de la división dedicada al metaverso, según informa The New York Times. Al parecer, los despidos son un efecto secundario de las ambiciones de Meta en materia de inteligencia artificial, que están desviando la atención de su división de realidad virtual. Relacionada: www.meneame.net/story/gran-sueno-zuckerberg-desvanece-meta-planea-reco
Pata pun chissssssss..... venga ya cierro y me voy.
SecondThird Life.