Meta gastó $70 mil millones de dólares en IA y ahora despedirá al 20% de la empresa para pagarlo: la misma jugada de Google, Amazon y Microsoft

Meta planea despedir hasta el 20% de su fuerza laboral. Eso equivale a cerca de 16.000 empleados. El objetivo: compensar los costos de su apuesta masiva por la inteligencia artificial. Según Reuters, que cita tres fuentes internas, la decisión llega después de que la compañía de Mark Zuckerberg gastara más de $70 mil millones en infraestructura de IA solo en 2025. Un patrón que ya ejecutó Amazon al despedir a más de 14.000 personas para reemplazarlas con IA.