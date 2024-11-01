Merz: Es hora de que los refugiados sirios "regresen a casa"[ING]

El canciller alemán Friedrich Merz ha declarado públicamente que los refugiados sirios «ya no tienen motivos para solicitar asilo» y, por lo tanto, podrían ser deportados. Con este fin, Merz ha invitado al presidente sirio Ahmed al-Sharaa a dialogar sobre repatriaciones coordinadas, a pesar de las reiteradas advertencias del ministro de Asuntos Exteriores alemán y de la ONU sobre la persistente inseguridad en Siria.