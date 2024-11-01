edición general
Merz: Es hora de que los refugiados sirios "regresen a casa"[ING]

El canciller alemán Friedrich Merz ha declarado públicamente que los refugiados sirios «ya no tienen motivos para solicitar asilo» y, por lo tanto, podrían ser deportados. Con este fin, Merz ha invitado al presidente sirio Ahmed al-Sharaa a dialogar sobre repatriaciones coordinadas, a pesar de las reiteradas advertencias del ministro de Asuntos Exteriores alemán y de la ONU sobre la persistente inseguridad en Siria.

Andreham #3 Andreham
Hijos de puta.
gelatti #1 gelatti *
El canciller alemán Friedrich Merz ha declarado que los refugiados sirios que residen en Alemania deben regresar a su país ahora que la guerra civil ha terminado.

Durante una visita a la ciudad de Husum, en el norte de Alemania, el lunes 3 de noviembre, Merz recalcó que "sin estas personas, la reconstrucción [de Siria] es imposible".

"Ya no existen motivos para solicitar asilo en Alemania, por lo que podemos comenzar con las repatriaciones", afirmó, añadiendo que esperaba
jonolulu #4 jonolulu *
Directos al matadero. Bonita Europa nos está quedando
#2 Cincocuatrotres
No me creo nada del globalismo, los globalistas están impulsando la inmigración Áfricana, veremos... Quizás esté haciendo campaña con esta gente ya se sabe.
javibaz #5 javibaz
Podríamos hacer lo mismo con los alemanes y solucionamos el problema habitacional de Mallorca.
