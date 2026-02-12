Mercedes se la pega en 2025: el beneficio se derrumba 50% y caen las ventas de coches eléctricos

Una caída muy seria que refleja un año complicado en prácticamente todos los frentes: ventas, rentabilidad y generación de caja. Según la propia compañía, el golpe viene por varios lados: aranceles, tipos de cambio desfavorables y, sobre todo, una competencia cada vez más agresiva en China. El consejero delegado, Ola Källenius, asegura que los resultados están dentro de lo previsto y que el grupo ha trabajado con foco en eficiencia, velocidad y flexibilidad. El mensaje es claro: 2025 ha sido duro, pero 2026 debería ser mejor.
| etiquetas: mercedes , desplome , ventas , europa , china
El modelo de suscripción es el futuro según ellos.
Pagar por un coche una fortuna y luego suscripción por el asiento calefactable que es tuyo, o por cualquier chorrada.
Se mueran.
En china les han comido la tostada.
El texto es confuso, que los números me parece que están mal. No sé si será IA o no pero el texto me parece que tiene números mezclados. No son 5,34 millones, que son 5.330 millones de beneficios. Puede que se equivocara con los 5,34€ por acción.
Recomendaria un simple analisis de " falacias logicas"
Es triste que nos tengamos que comer con pan esta basura
Provecho, buena tarde