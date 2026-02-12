edición general
8 meneos
28 clics
Mercedes se la pega en 2025: el beneficio se derrumba 50% y caen las ventas de coches eléctricos

Mercedes se la pega en 2025: el beneficio se derrumba 50% y caen las ventas de coches eléctricos

Una caída muy seria que refleja un año complicado en prácticamente todos los frentes: ventas, rentabilidad y generación de caja. Según la propia compañía, el golpe viene por varios lados: aranceles, tipos de cambio desfavorables y, sobre todo, una competencia cada vez más agresiva en China. El consejero delegado, Ola Källenius, asegura que los resultados están dentro de lo previsto y que el grupo ha trabajado con foco en eficiencia, velocidad y flexibilidad. El mensaje es claro: 2025 ha sido duro, pero 2026 debería ser mejor.

| etiquetas: mercedes , desplome , ventas , europa , china
6 2 1 K 99 actualidad
7 comentarios
6 2 1 K 99 actualidad
Aguarrás #2 Aguarrás
Ojalá revienten.
El modelo de suscripción es el futuro según ellos.
Pagar por un coche una fortuna y luego suscripción por el asiento calefactable que es tuyo, o por cualquier chorrada.
Se mueran. ¬¬
6 K 88
robustiano #1 robustiano *
Parece que Merdeces va cuesta abajo y sin frenos, ¿otra rondita de reparto de dividendos? :-P
2 K 40
#3 bibubibu
Antes veías en las series y peliculas chinas, vehículos occidentales. De un tiempo a esta parte, sólo salen VE chinos. Algún que otro Porsche, Ferrari y nada más.

En china les han comido la tostada.
1 K 24
karaskos #6 karaskos
#3 Sin embargo, en Españistán ves a los chinos que son dueños de tiendas y restaurantes con BMW, Mercedes y Audi.
0 K 7
#7 Pixmac
El nuevo CLA se está vendiendo bien. Puede que ayude a que en 2026 mejoren sus cifras, que hayan bajado siguen teniendo importantes beneficios.

El texto es confuso, que los números me parece que están mal. No sé si será IA o no pero el texto me parece que tiene números mezclados. No son 5,34 millones, que son 5.330 millones de beneficios. Puede que se equivocara con los 5,34€ por acción.
0 K 19
josde #4 josde
Los chinos les han dado pero bien donde mas duele, precio y calidad en sus vehiculos.
1 K 10
kastanedowski #5 kastanedowski
Irrelevante, el texto de AI aporta algunos datos reales, pero selecciona lo que le conviene para el discurso

Recomendaria un simple analisis de " falacias logicas"

Es triste que nos tengamos que comer con pan esta basura

Provecho, buena tarde
0 K 10

menéame