En el mercado de las ideas, los anti inteligencia artificial van ganando

En pocos días se han cruzado dos declaraciones. Por un lado, Sam Altman extrañado por las críticas al gasto energético que supone entrenar un modelo de inteligencia artificial cuando entrenar un humano cuesta 20 años y mucha comida. Por otro, las que recogía el NYT de Jensen Huang y otros, lamentando que la narrativa anti IA domine las conversaciones, lo que frena las inversiones y anima las regulaciones.
| etiquetas: inteligencia artificial , ia
Atención. Y éstas son las mentes más preclaras, los hombres más visionarios, las cabezas más inteligentes del Mundo Libre.
Niñatos cuya única formación es mucha Matemática, mucha ingeniería y sobretodo muchísimas horas jugando al Bioshock, que por supuesto se tomaron como algo totalmente literal.
Menudos degenerados.
En algunos foros anti-ai ganan los anti-ai… más que nada porque si entras a explicar los errores de sus asumpciones te banean, y así sí, las opiniones son unánimes anti-ai.
Lo que dice mucho de como el subconsciente colectivo de occidente tiene interiorizado que a fin de cuentas, la tecnología y el progreso, estan al servicio de una minoría adinerada y no de los intereses de la mayoría trabajadora. La pena es que la gente no termine de trasladar este pensamiento en una forma de votar más coherente.