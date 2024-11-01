edición general
El menú obligatorio que implantó el Franquismo: «Póngame todo en un único plato»

El gobierno de Franco tuvo en vigor entre 1936 y 1942 dos medidas no muy populares que combinaban la comida con la solidaridad, el patriotismo y el afán recaudatorio

Pertinax #7 Pertinax
Sabía a quién te referías sin entrar en el meneo.
Asnaeb #4 Asnaeb
Es el antecesor del plato combinado de hoy en día.
themarquesito #8 themarquesito
#4 De hecho, tanto el plato combinado como el menú del día proceden ambos del franquismo.
www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/origen-franquista-menu-dia-ini
Glidingdemon #5 Glidingdemon *
Y así hasta 1960 hasta que llegaron los yankis y pusieron sus bases militares en Arriba España, y siguieron unos años más, tanto que el verdadero milagro de Paquita fue en mandar fuera de España en aquella época más de 4 millones de españoles a trabajar por Europa, esos españoles que mandaban divisas a sus familias, luego los fachas dicen aquello de en tiempos de rojos hambre y piojos, bien lo sabían ellos, eran los creadores del hambre de los piojos y de las enfermedades, de la represión y el analfabetismo, muchos socerdotes y pocos profesores. En tiempos de fachas, miseria y cucarachas.
Professor #3 Professor
pero si lo dice en la propia noticia, lee,pobre hombre.
Professor #1 Professor *
Se trataba de medidas de economía de guerra, por la Guerra de Liberación Nacional, y después por la guerra mundial. La cartilla de racionamiento y medidas como esta se destinaban al mantenimiento de huerfanos, niños,pobres, viudas, mutilados de guerra etc.

Gracias a medidas sociales como esta, España se convirtió en años posteriores en la 8º potencia industrial y fabril de todo el mundo.

Arriba España siempre.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Vete a manipular la historia a otra parte astroturfer.
Veelicus #6 Veelicus
#1 No intentes imitar a quien tenia mucho mas talento que tu, por mucho que intentes usar su mismo nick la diferencia es abismal
xyria #9 xyria
#1 ¿Estás loco?
