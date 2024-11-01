·
4782
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3321
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3804
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: "Engañabobos"
2789
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
2716
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
más votadas
527
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
664
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: "Basta con cumplirla"
312
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
220
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
400
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
El menú obligatorio que implantó el Franquismo: «Póngame todo en un único plato»
El gobierno de Franco tuvo en vigor entre 1936 y 1942 dos medidas no muy populares que combinaban la comida con la solidaridad, el patriotismo y el afán recaudatorio
|
etiquetas
:
plato único
,
franquismo
6
1
0
K
79
cultura
9 comentarios
#7
Pertinax
Sabía a quién te referías sin entrar en el meneo.
0
K
19
#4
Asnaeb
Es el antecesor del plato combinado de hoy en día.
0
K
10
#8
themarquesito
#4
De hecho, tanto el plato combinado como el menú del día proceden ambos del franquismo.
www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/origen-franquista-menu-dia-ini
0
K
20
#5
Glidingdemon
*
Y así hasta 1960 hasta que llegaron los yankis y pusieron sus bases militares en Arriba España, y siguieron unos años más, tanto que el verdadero milagro de Paquita fue en mandar fuera de España en aquella época más de 4 millones de españoles a trabajar por Europa, esos españoles que mandaban divisas a sus familias, luego los fachas dicen aquello de en tiempos de rojos hambre y piojos, bien lo sabían ellos, eran los creadores del hambre de los piojos y de las enfermedades, de la represión y el analfabetismo, muchos socerdotes y pocos profesores. En tiempos de fachas, miseria y cucarachas.
0
K
8
#3
Professor
pero si lo dice en la propia noticia, lee,pobre hombre.
1
K
5
#1
Professor
*
Se trataba de medidas de economía de guerra, por la Guerra de Liberación Nacional, y después por la guerra mundial. La cartilla de racionamiento y medidas como esta se destinaban al mantenimiento de huerfanos, niños,pobres, viudas, mutilados de guerra etc.
Gracias a medidas sociales como esta, España se convirtió en años posteriores en la 8º potencia industrial y fabril de todo el mundo.
Arriba España siempre.
12
K
-76
#2
obmultimedia
#1
Vete a manipular la historia a otra parte astroturfer.
4
K
27
#6
Veelicus
#1
No intentes imitar a quien tenia mucho mas talento que tu, por mucho que intentes usar su mismo nick la diferencia es abismal
3
K
52
#9
xyria
#1
¿Estás loco?
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
