El menú gigante por 13 euros y hasta 16 platos a elegir de un restaurante de Bizkaia de los de toda la vida

Alubias, garbanzos, carne guisada, lomo... Hasta 16 platos gigantes, entre primeros y segundos, a elegir en un menú por trece euros. El restaurante Lemones, en el municipio vizcaíno de Lemoa, es uno de estos establecimientos de toda la vida que nada tiene que ver con la moda de la hamburguesa o el ramen.

#1 BurraPeideira_
Urbanitas dándose cuenta de que existen pueblos y restaurantes para currelas...
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#1 La verdad es que este tipo de artículos dan bastante grima.
estemenda #6 estemenda
#2 Entre irrelevante y spam.
#3 Jesucripto
#1 Es como esas vídeo reacciones de músicos/productores en Youtube que reaccionan a escuchar a los Beatles por primera vez. :troll:
estemenda #7 estemenda *
#1 Hay muchos más currelas y sitios de menú en una ciudad que en un pueblo. Pero con muchísima diferencia.
#8 BurraPeideira_
#7 No jodas, en las ciudades lo de la comida de puchero no se estila mucho. Para comer barato se lleva más la comida rápida.
Supongo que lo que le llama la atención al articulista es el tipo de menú y el precio, no que existan sitios de menú del día.
estemenda #9 estemenda
#8 Llevo más de treinta años comiendo fuera de casa, siempre que puedo pido de primero algo de cuchara, y no he pisado un sitio de comida rápida más que un par de veces. Lo que sí me ha pasado a menudo es tener que comer de bocata porque en muchísimos pueblos no hay ni una triste venta que sirva comidas.
joffer #12 joffer *
#9 #8 Pero muchos más sitios.

De hecho lo normal es que en muchos pueblos no haya o sea regulera y te tengas que desplazar a ese otro pueblo donde, ahora sí, hay un muy buen sitio por encima de la media de las ciudades.

Pero ciudad y no hablemos polígonos sitios de menú a manta.

Mi menú cuando llevaba más de 10 años (ahora como en casa ;) )
1º Cuchara obligado: puchero, legumbres...
2º Un día Pescado/plancha o frito si es buen día + ensalada/salteado verduras/ensalada pimientos otro…   » ver todo el comentario
joffer #11 joffer
#1 Puedo entender lo de ir a cenar algo distinto y comerte una hamburguesa por 18€... pero cuando veo gente de diario almorzando en un sitio de Poke o comida de esta moderna embutida en plástico donde el almuerzo le sale como poco por 12€ sin bebida siempre pienso que a esa gente le falta calle.
Pacofrutos #5 Pacofrutos
¿Ramen, qué ramen?  media
joffer #13 joffer
#5 A ese ramen le falta caldo.
ElPerroDeLosCinco #10 ElPerroDeLosCinco
Siendo Euskadi, solo se considera un menú bueno si de los 16 platos solo puedes elegir el orden, pero te los tienes que acabar todos.
andran #4 andran
Nada de "menú gigante"...... de ese menú podrás elegir un primero y un segundo como todos los menús de cualquier negocio de hosteleria.
Otra cosa son cuantos primeros y cuantos segundos tienes para elegir. En este caso parece que son 8 primeros y 8 segundos que no es lo habitual.

"Influencers" descubriendo que el agua moja.....
