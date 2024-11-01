El menú gigante por 13 euros y hasta 16 platos a elegir de un restaurante de Bizkaia de los de toda la vida

Alubias, garbanzos, carne guisada, lomo... Hasta 16 platos gigantes, entre primeros y segundos, a elegir en un menú por trece euros. El restaurante Lemones, en el municipio vizcaíno de Lemoa, es uno de estos establecimientos de toda la vida que nada tiene que ver con la moda de la hamburguesa o el ramen.
Supongo que lo que le llama la atención al articulista es el tipo de menú y el precio, no que existan sitios de menú del día.
De hecho lo normal es que en muchos pueblos no haya o sea regulera y te tengas que desplazar a ese otro pueblo donde, ahora sí, hay un muy buen sitio por encima de la media de las ciudades.
Pero ciudad y no hablemos polígonos sitios de menú a manta.
Mi menú cuando llevaba más de 10 años (ahora como en casa )
1º Cuchara obligado: puchero, legumbres...
2º Un día Pescado/plancha o frito si es buen día + ensalada/salteado verduras/ensalada pimientos otro… » ver todo el comentario
Otra cosa son cuantos primeros y cuantos segundos tienes para elegir. En este caso parece que son 8 primeros y 8 segundos que no es lo habitual.
"Influencers" descubriendo que el agua moja.....