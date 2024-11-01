·
4
meneos
67
clics
La mentira de las partituras fáciles (respuesta a Jaime Altozano)
Las versiones "Easy Piano" o partituras fáciles son una trampa que mata tu motivación a largo plazo.
música
piano
estudio
actualidad
#1
Sinfonico
Buff, por si no llegase con el Altozano, ahora tiene respuestas de otros pesados como él
1
K
28
#3
Icelandpeople
#1
Ya, bueno. El caso es que el tipo del vídeo tiene toda la razón.
Y te juro que me entero ahora de que todo el rollo del Altozano era endilgar adaptaciones...
0
K
20
#5
Pertinax
*
#3
No es eso. Es un buen divulgador con análisis sobre temas musicales muy interesantes, formativos e incluso divertidos, no todo su canal va de esto.
0
K
20
#2
SeñorPresunciones
Pelea de estirados !!!
0
K
12
#4
Malinke
No llegó la sangre al río.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Y te juro que me entero ahora de que todo el rollo del Altozano era endilgar adaptaciones...