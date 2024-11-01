edición general
¿Un mensaje de otro universo? El enigma detrás de la onda GW190521

¿Un mensaje de otro universo? El enigma detrás de la onda GW190521

Un equipo de científicos propone que una señal de ondas gravitacionales pudo viajar desde un universo paralelo a través de un agujero de gusano, reactivando los límites de la física teórica y el asombro cósmico.

#1 Emotivo
Que graciosa.>:-( >:-(
GeneWilder #2 GeneWilder
Aquí una pista del significado del mensaje.  media
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 hello Carol
#3 Emotivo *
#2 en esa grafica no se ve el agujero de gusano.
Debe de estar detrás.
#4 amlluch
#3 no has visto Pluribus
