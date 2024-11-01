·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17140
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10388
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6728
clics
Que agradable sujeto
6279
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
4149
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
697
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
405
Sánchez se queda solo en la UE en la defensa de regularizar la especulación inmobiliaria y poner fin en 2035 al coche de combustión
330
Los estadounidenses, escandalizados al enterarse de que Epstein sale en la lista Obregón
565
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
509
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
65
clics
¿Un mensaje de otro universo? El enigma detrás de la onda GW190521
Un equipo de científicos propone que una señal de ondas gravitacionales pudo viajar desde un universo paralelo a través de un agujero de gusano, reactivando los límites de la física teórica y el asombro cósmico.
|
etiquetas
:
onda
,
universo paralelo
2
1
1
K
15
ciencia
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
15
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Emotivo
Que graciosa.
0
K
7
#2
GeneWilder
Aquí una pista del significado del mensaje.
2
K
30
#5
Don_Pixote
#2
hello Carol
0
K
8
#3
Emotivo
*
#2
en esa grafica no se ve el agujero de gusano.
Debe de estar detrás.
0
K
7
#4
amlluch
#3
no has visto Pluribus
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Debe de estar detrás.