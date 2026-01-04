El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionó a la captura de su padre por fuerzas estadounidenses afirmando que “la historia revelará a los traidores”. Llamó a los simpatizantes chavistas a mantenerse movilizados y aseguró que no mostrarán debilidad pese a la crisis interna. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York y enfrentarán cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se desconoce el paradero de “Nicolasito”. Delcy Rodríguez fue designada para liderar la transición bajo presión de USA