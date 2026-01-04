El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionó a la captura de su padre por fuerzas estadounidenses afirmando que “la historia revelará a los traidores”. Llamó a los simpatizantes chavistas a mantenerse movilizados y aseguró que no mostrarán debilidad pese a la crisis interna. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York y enfrentarán cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se desconoce el paradero de “Nicolasito”. Delcy Rodríguez fue designada para liderar la transición bajo presión de USA
Nicolás Maduro Guerra ha sido una figura central en desarrollos dentro de la industria petrolera y de minerales en Venezuela, particularmente en relación con la empresa mixta Petrozamora. El gobierno venezolano, bajo el régimen de su padre, cedió el 40% de su participación en Petrozamora, perteneciente a la Corporación Venezolana de Petróleo, a GazMin International Group, una empresa de reciente creación vinculada a Santiago y Ricardo Morón Hernández.
En la boda de José Zalt, un hombre de negocios sirio-venezolano propietario de la marca de ropa Wintex, el 14 de marzo de 2015, Maduro Guerra fue recibido con una lluvia de dólares en la reunión en el lujoso Hotel Gran Meliá en Caracas. El incidente causó indignación entre los venezolanos que creían que esto era algo hipócrita por parte del dictador Maduro, especialmente porque muchos venezolanos estaban experimentando dificultades debido al mal estado de la economía y debido a las denuncias públicas del dictador sobre el capitalismo
