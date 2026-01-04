edición general
El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reaccionó a la captura de su padre por fuerzas estadounidenses afirmando que “la historia revelará a los traidores”. Llamó a los simpatizantes chavistas a mantenerse movilizados y aseguró que no mostrarán debilidad pese a la crisis interna. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York y enfrentarán cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se desconoce el paradero de “Nicolasito”. Delcy Rodríguez fue designada para liderar la transición bajo presión de USA

reithor #2 reithor
Y lo dirá dentro de poco, si ya han dicho hoy que ha habido un topo del circulo cercano de Maduro vendido por la recompensa...
#8 Pivorexico *
#2 uno? pasando los helicópteros sobre Caracas a esa altura :

Muy claro debían tener que no iban a ser atacados .
#17 eipoc
#8 se dice que inhabilitaron las comunicaciones, cosa que ya hicieron en Irán al principio de la guerra de los 12 días.
marola #15 marola
#2 50 millones de dólares.
reithor #16 reithor
#15 frente a ser perseguido toda tu vida.
Pertinax #1 Pertinax *
Diputado en la Asamblea Nacional por aquello de la meritocracia.
Huginn #3 Huginn
#1 Como por ejemplo los Baltar, ¿no?
Pertinax #9 Pertinax *
#3 ¿Así que son parecidos al PP cacique y ladrón? Interesante.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 "interna. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York y enfrentarán cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas."

Y mientras tanto, tu con tus gilipolleces habituales. No defraudas amigo.
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Y hay aún más gilipolleces.

Nicolás Maduro Guerra ha sido una figura central en desarrollos dentro de la industria petrolera y de minerales en Venezuela, particularmente en relación con la empresa mixta Petrozamora. El gobierno venezolano, bajo el régimen de su padre, cedió el 40% de su participación en Petrozamora, perteneciente a la Corporación Venezolana de Petróleo, a GazMin International Group, una empresa de reciente creación vinculada a Santiago y Ricardo Morón Hernández.

aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#6 "Y hay aún más gilipolleces"
Contigo son interminables, ya lo se
Pertinax #12 Pertinax
#10 Ya te digo.

En la boda de José Zalt, un hombre de negocios sirio-venezolano propietario de la marca de ropa Wintex, el 14 de marzo de 2015, Maduro Guerra fue recibido con una lluvia de dólares en la reunión en el lujoso Hotel Gran Meliá en Caracas. El incidente causó indignación entre los venezolanos que creían que esto era algo hipócrita por parte del dictador Maduro, especialmente porque muchos venezolanos estaban experimentando dificultades debido al mal estado de la economía y debido a las denuncias públicas del dictador sobre el capitalismo

es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Maduro_Guerra
PijoProgre #13 PijoProgre *
#12 todo lo que rodea a Maduro es corrupción. Y lo que queda por descubrir
Tkachenko #11 Tkachenko
El multicuentas no se pira ni con Zotal
antesdarle #7 antesdarle
Hay que ver quién cobra la recompensa :troll:
camvalf #14 camvalf
Que va a decir el, con la caída de su padre se le joder el chollo.
Battlestar #5 Battlestar
Desafortunadas declaraciones, más que nada por aquello de "la historia la escriben los ganadores"
