edición general
10 meneos
24 clics
Menos zanahorias y más palos. A vueltas con la especulación inmobiliaria

Menos zanahorias y más palos. A vueltas con la especulación inmobiliaria

Llegados a este punto, me pregunto ¿en serio hay que premiar con bonificaciones fiscales al que decida no especular?; ¿en serio tenemos que pagar, entre todos, la fiesta al rentista de turno que decida que los 1.200€ de alquiler que cobra hasta la fecha ya son suficientes?

| etiquetas: vivienda , especulación , alquiler , impuestos
8 2 0 K 118 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 118 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
O como regalar un gobierno a PP y Vox.
2 K 29
Lyovin81 #2 Lyovin81
#1 el PSOE no le puede meter mano a la especulación inmobiliaria porque responden ante los mismos inversores que el PP y VOX. La solución a un problema causado por el capital no puede venir de un partido del capital.
1 K 17
#4 Icelandpeople
La única solución que le queda al problema es la construcción masiva de viviendas por parte del Estado, para usufructo y alquiler FUERA DEL MERCADO, tal y como todavía tenemos Sanidad y Educación, destinadas a trabajadores que hayan cotizado o estén cotizando.
1 K 26
#7 Abril_2025 *
Quizás este sea el mejor artículo que he leído sobre la crisis de la vivienda. No falla una coma y tiene párrafos para enmarcar.

Desde ese marco, nuestro país podría adoptar de forma inmediata medidas como prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas a quienes no acrediten su uso como residencia habitual

Solo con esto, seguramente, ya arregles el problema de la vivienda en todo el país. Te cargas el 30-40% de la demanda de piso que son de inversores por lo que los precios se hunden.
0 K 11
#8 gershwin
"al rentista de turno que decida que los 1.200€ de alquiler que cobra hasta la fecha ya son suficientes"
mientras se venden y comprar pisos a millón.
0 K 11
Virusaco #5 Virusaco
El que puede vender o alquilar entiendo perfectamente que intente maximizar sus beneficios. SI es una vivienda y hay alguien dispuesto a pagar 1.200€, ¿por qué no se va a poner a 1.200€? Sería, para el propietario, absurdo no intentar maximizar beneficios.

El tema es que se tiene que regular bien para que la especulación no salga a cuenta. Es curioso que Trump haya dado un paso adelante en la dirección correcta, y aquí en España no. O ya Rufián también decía cuál era una solución, que es la de…   » ver todo el comentario
0 K 10
Battlestar #6 Battlestar
Yo siguiendo con la analogía creo que en general es mejor las zanahorias que los palos.
Ahora, no es que rechace la idea de los palos, pero tienden a funcionar peor porque llegado un punto el que los recibe te puede dar una coz.

No hay que olvidar que la sartén la tienen por el mango los que tienen las casas. Tú te puedes montar una fantasía en que se las quitas y punto, pero la legislación no lo permite, habría que pasar por reformar la legislación antes de llegar a poder hacer eso y eso no va a pasar ni a corto ni medio plazo.

Tienes que usar zanahorias por huevos porque no estás precisamente en posición de dar muchos palos.

La equivocación en mi opinión es el tipo de zanahorias que se usan.
0 K 10
#3 VFR
Deberían castigar a los propietarios prohibiendo el alquiler de vivienda, se iban a enterar :troll:
0 K 7

menéame