Menos zanahorias y más palos. A vueltas con la especulación inmobiliaria

Llegados a este punto, me pregunto ¿en serio hay que premiar con bonificaciones fiscales al que decida no especular?; ¿en serio tenemos que pagar, entre todos, la fiesta al rentista de turno que decida que los 1.200€ de alquiler que cobra hasta la fecha ya son suficientes?
Desde ese marco, nuestro país podría adoptar de forma inmediata medidas como prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas a quienes no acrediten su uso como residencia habitual
Solo con esto, seguramente, ya arregles el problema de la vivienda en todo el país. Te cargas el 30-40% de la demanda de piso que son de inversores por lo que los precios se hunden.
mientras se venden y comprar pisos a millón.
El tema es que se tiene que regular bien para que la especulación no salga a cuenta. Es curioso que Trump haya dado un paso adelante en la dirección correcta, y aquí en España no. O ya Rufián también decía cuál era una solución, que es la de… » ver todo el comentario
Ahora, no es que rechace la idea de los palos, pero tienden a funcionar peor porque llegado un punto el que los recibe te puede dar una coz.
No hay que olvidar que la sartén la tienen por el mango los que tienen las casas. Tú te puedes montar una fantasía en que se las quitas y punto, pero la legislación no lo permite, habría que pasar por reformar la legislación antes de llegar a poder hacer eso y eso no va a pasar ni a corto ni medio plazo.
Tienes que usar zanahorias por huevos porque no estás precisamente en posición de dar muchos palos.
La equivocación en mi opinión es el tipo de zanahorias que se usan.
