Al menos seis muertos y 19 heridos por atentado suicida en suroeste de Pakistán

El atentado tuvo lugar en Quetta, la capital provincial, cuando los terroristas estrellaron un vehículo cargado de explosivos contra la puerta principal del cuartel general del Cuerpo de Fronteras. Un autobús y un rickshaw pasaban por el lugar cuando ocurrió la explosión, siendo la mayoría de los heridos pasajeros a bordo de los vehículos. Los heridos fueron trasladados al Hospital Civil de Quetta, donde varios permanecen en estado crítico. Ningún grupo ha reivindicado todavía la responsabilidad del atentado.