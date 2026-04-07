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Al menos un muerto y decenas de heridos en la colisión de un tren de alta velocidad con un camión militar en Francia

Al menos un muerto y decenas de heridos en la colisión de un tren de alta velocidad con un camión militar en Francia

El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) murió este martes y al menos ocho personas resultaron heridas tras chocar el convoy contra un camión en un paso a nivel en la línea entre las ciudades de Béthune y Lens al norte de Francia, indicaron los bomberos a la emisora Ici Nord. El periódico La Voix du Nord precisó que el siniestro se produjo hacia las 7.00 de la mañana en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully les Mines, en un TGV que circulaba entre Dunkerque y París con 243 pasajeros.

| etiquetas: choque , tav , camión militar , francia
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6 comentarios
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ahotsa #1 ahotsa
Huele a hazaña militar, pero ya se verá...
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javibaz #3 javibaz
#1 primera vez en muchos años que el ejército francés para algo.
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#4 Sacapuntas *
Pues sí que hay pasos a nivel, sí. Y no uno ni dos. o_o :wall:
maps.app.goo.gl/82czqGUQJZ1mqRRv6
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#5 albx *
¿Trenes de alta velocidad con pasos a nivel?
#4 #2 Os habéis adelantado
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ruinanamas #6 ruinanamas
#4 Quizás sea un tren de alta velocidad en el que su trayecto en un tramo cambia a una línea ferrea de menor velocidad y de ahí los cruces. En España hay trenes así, como el que va de Madrid a Algeciras, que llegado a Santa Ana (Antequera) cambia de ancho de vía y tiene bastantes pasos a nivel.
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silvano.jorge #2 silvano.jorge
Paso a nivel en un tren de alta velocidad, eso ya mal. Y un militar al volante, puro peligro.
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menéame