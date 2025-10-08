edición general
“Los menores del campamento de Bernedo han estado absolutamente desprotegidos y nadie ha hecho nada”

Las leyes hablan de la indemnidad sexual de los menores y del derecho a la intimidad. Desde luego que si ponemos todo lo que ha sucedido en un contexto privado, todos nos escandalizaríamos. Nos parecería terrible que un padre obligara a ducharse a su hija con él y con los hijos de los vecinos y el padre de éstos. Nos parecería terrible. ¿Y por qué no nos escandaliza que lo hagan unos desconocidos? En cualquier otro contexto se habrían activado protocolos de protección del menor.

1 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
"Nos parecería terrible que un padre obligara a ducharse a su hija con él"
¿Seguro?
0 K 13

