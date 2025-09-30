Abogados Cristianos denuncia ante el juzgado a los responsables del campamento 'trans'

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado a los responsables del campamento en Bernedo (Álava) -la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea- por un posible delito de exhibicionismo. Según las denuncias interpuestas ante la Ertzaintza por algunas de las familias de los menores que acudieron al campamento este verano, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años, a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.