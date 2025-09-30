edición general
Abogados Cristianos denuncia ante el juzgado a los responsables del campamento 'trans'

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado a los responsables del campamento en Bernedo (Álava) -la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea- por un posible delito de exhibicionismo. Según las denuncias interpuestas ante la Ertzaintza por algunas de las familias de los menores que acudieron al campamento este verano, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años, a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

sleep_timer #1 sleep_timer
Putos subnormales.
Lo siguiente le pondrán una querella a su propio dios porque la gente nace desnuda.
K 88
arturios #2 arturios
#1 No jodas, pues denuncia al canto, puto dios de los cojones, habrá que inventarse otro :ffu:
K 11
Spirito #4 Spirito
#1 xD xD xD

Y por inventar el pecado. xD
K 8
#3 Alcalino
Pues si nos ponemos a denunciar "convivencias cristianas" ...

Esas si que son un adoctrinamiento lava cerebros.
K 37
#5 malditopendejo
#3 y rompe culos en múltiples ocasiones.
K 34
Andreham #7 Andreham
#3 Hace falta unos abogados satanistas, está claro.
K 18
Lenari #6 Lenari
No sé que habrá pasado en el campamento, eso que lo decida un juez, pero el añadir la etiqueta "trans" es un bulo como una catedral.

Parece que todo sale de la excusa que pusieron los monitores para hacer que se duchasen desnudos todos juntos “porque podía haber alguna persona trans que se sintiera categorizada”
www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20250930/11111213/ertzaintza-acum

Y una mierda.

Si hubiera alguna persona con disforia en ese campamento, lo último, pero lo último que querría estar desnudo/a en frente de los demás.
K 35
Dene #10 Dene
Cualquier subnormal puede presentarse a cualquier juicio porque patatas?? Los jueces de este país admiten casos medianamente fundados o basta con una servilleta de bar con garabatos para abrir caso?
K 35
Furiano.46 #8 Furiano.46
Esta gente no tiene nada que hacer? Menuda panda de retrasados mentales
K 10
MisturaFina #9 MisturaFina
Solo los reprimidos se dedican a reprimir.
K 8

