3
meneos
19
clics
Meloni, la cara amable de la extrema derecha
Meloni no se ha moderado en estos últimos tres años: son los demás que se han radicalizado.
|
etiquetas
:
italia
,
meloni
,
extrema derecha
3
0
0
K
49
actualidad
3 comentarios
#2
Torrezzno
*
"El ejecutivo que preside no representa una amenaza como se temía: los riesgos de deriva fascista que se anunciaron tras su victoria electoral, en septiembre de 2022, eran exageraciones. Al fin y al cabo, Meloni es una política sensata que no ha puesto en un brete a la UE"
¿No hay alerta antifascista entonces?
Estaría genial si la izquierda dejase de mirar lo que hacen los otros y comenzase a convencer al populus eliminando esa desconexión elitista identitaria de las ultimas décadas. Errico Malatesta se hubiese partido el ojete al ver a la izquierda actual.
7
K
102
#1
capitan__nemo
Pues ha traido mas inmigrantes que ninguno anterior hasta berlusconi.
0
K
14
#3
efectogamonal
Los putos nazis de mierda no saben lo que es la amabilidad, porque no sienten empatia mas que por su propio ombligo.
De nada
2
K
-8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
