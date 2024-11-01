edición general
Meloni, la cara amable de la extrema derecha

Meloni no se ha moderado en estos últimos tres años: son los demás que se han radicalizado.

"El ejecutivo que preside no representa una amenaza como se temía: los riesgos de deriva fascista que se anunciaron tras su victoria electoral, en septiembre de 2022, eran exageraciones. Al fin y al cabo, Meloni es una política sensata que no ha puesto en un brete a la UE"

¿No hay alerta antifascista entonces?

Estaría genial si la izquierda dejase de mirar lo que hacen los otros y comenzase a convencer al populus eliminando esa desconexión elitista identitaria de las ultimas décadas. Errico Malatesta se hubiese partido el ojete al ver a la izquierda actual.
Pues ha traido mas inmigrantes que ninguno anterior hasta berlusconi.
Los putos nazis de mierda no saben lo que es la amabilidad, porque no sienten empatia mas que por su propio ombligo.

