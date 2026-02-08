edición general
Mel Brooks a los 99: el “bufón” que ha hecho reír al mundo, ha sobrevivido a sus dos grandes amores y sigue en activo

“A veces me preguntan: ‘Mel, ¿cuál es el secreto de una vida larga?’. Y siempre respondo: ‘No morir”, dijo en una ocasión Mel Brooks. A sus 99 años, se mantiene fiel a su consejo. El actor, guionista, productor, director, escritor y compositor es el protagonista del documental de HBO Max Mel Brooks: The 99 Year Old Man! Es el tercero de Judd Apatow y Mike Bonfiglio dedicado a figuras legendarias de la comedia tras The Zen Diaries of Garry Shandling y George Carlin’s American Dream. El título no sólo homenajea al siglo que casi lo contempla...

"Reiner interpretaba a un entrevistador y Brooks, con peluca blanca y traje, a un hombre que lleva dos milenios en la Tierra y ha asistido a todos los acontecimientos históricos, pero se conserva muy bien “porque hace ejercicio”.

“Conocí a Jesús, sí”, le contaba al entrevistador, “un chico delgado, con sandalias y pelo largo que andaba con otros once tipos. Siempre entraba en la tienda y solo compraba agua”. También daba detalles de su vida privada. “¡Tengo más de 42.000 hijos y ninguno viene a visitarme!”
Un meneo muy interesante y desde luego merece portada. Me ha encantado que la primera vez que Brooks vio una peli de David Lynch le espetase a este último: "Estás chiflado. Te quiero".
"Es bueno ser rey"
Personalmente prefiero algo más el humor de George Carlin. (Que en paz descanse).
#3 Yo también. Pero no quita que este sea también mítico a la par que abrazable.
